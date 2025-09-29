Investigan la desaparición de un hombre de 41 años en Fernán Núñez

La imagen del hombre desaparecido que ha difundido la oenegé SOS Desaparecidos

La Guardia Civil está investigando la desaparición de un hombre de 41 años en Fernán Núñez este pasado domingo. Se trata de Diego J. P. J., según los datos aportados por la oenegé SOS Desaparecidos, y cuenta con una estatura de 1,80, es de complexión normal, pelo castaño y ojos marrones.

SOS Desaparecidos ha difundido la imagen de este hombre junto con un teléfono al que se puede llamar si hay alguna pista sobre su paradero o alguna persona lo ha visto. Ese teléfono es el 868 286 726.

La denuncia de su desaparición se interpuso este domingo y no ha sido hasta este lunes cuando la familia de Diego ha querido que se difunda la misma ya que mantenían esperanzas de que pudiera resolverse sin que hubiera transcurrido mucho tiempo.