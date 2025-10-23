Suscríbete a
El investigador del Imibic de Córdoba Raúl Luque, premiado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

El también catedrático de la UCO ha recibio el galardón 'Trayectoria de Grupo'

El Imibic se consolida desde Córdoba como referente de la investigación nacional biomédica: claves y testimonios

Investigadores del Imibic abren la puerta a terapias más eficaces contra el cáncer de pulmón

Raúl Luque, invesigador del Imibic y catedrático de la UCO
Raúl Luque, invesigador del Imibic y catedrático de la UCO rafael carmona

ABC Córdoba

Córdoba

El Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (Seen) ha reconocido al catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic), Raúl Luque, con el premio 'Trayectoria de Grupo', que destaca la ... actividad asistencial, docente o investigadora sobresaliente de grupos de Endocrinología y Nutrición en el ámbito nacional.

