El investigador del Imibic de Córdoba Raúl Luque, premiado por la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición

El Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (Seen) ha reconocido al catedrático de la Universidad de Córdoba (UCO) e investigador del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica (Imibic), Raúl Luque, con el premio 'Trayectoria de Grupo', que destaca la ... actividad asistencial, docente o investigadora sobresaliente de grupos de Endocrinología y Nutrición en el ámbito nacional.
Según ha informado la institución universitaria en una nota, Luque es director del grupo OncObesidad y Metabolismo de la UCO-Imibic, centrado en el estudio de las bases celulares, moleculares y fisiopatológicas que subyacen al desarrollo y progresión de las enfermedades metabólicas, como la obesidad y la diabetes, las patologías tumorales y el cáncer y en la asociación e interacción fisiopatológica entre ambas patologías.
Se trata de un grupo consolidado con financiación regional, nacional e internacional, cuyo objetivo principal es identificar nuevas oportunidades diagnósticas, pronósticas y terapéuticas en la interacción entre las desregulaciones metabólicas -principalmente la obesidad- y las patologías tumorales, a fin de promover su transferencia a la sociedad y mejorar los sistemas de salud pública.
El premio, que tiene una dotación económica de 9.000 euros destinados a formación, ha sido entregado por la Seen en una cita científica celebrada recientemente en Granada que ha reunido a especialistas nacionales e internacionales en Endocrinología y Nutrición.
