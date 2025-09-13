Investigado en Palma del Río por provocar tres incendios forestales en agosto

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Palma del Río, ha investigado a un hombre como presunto autor de tres delitos de incendios forestales registrados el pasado mes de agosto en el término municipal. Los fuegos afectaron a más de 16 hectáreas de pastos, matorrales, pinares y vegetación de ribera en distintas zonas de la localidad cordobesa.

El primero de los siniestros se produjo el 13 de agosto, cuando ardieron unas cuatro hectáreas en las inmediaciones del río Genil y de la Isla del Duque. El incendio llegó a amenazar al núcleo urbano de Palma del Río y al paraje del Pizón, donde se ubican varias viviendas aisladas.

La investigación se inició tras el aviso recibido en la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba. Una patrulla del Seprona de Hornachuelos se desplazó al lugar y, mediante el método de evidencias físicas de incendios forestales, logró determinar el área de inicio del fuego y localizar el medio de ignición empleado.

Durante esas actuaciones, los agentes recibieron información clave de la Policía Local de Palma del Río, cuyos efectivos habían observado cómo desde un vehículo se lanzaba un objeto que originó las llamas.

Riesgo extremo

Las posteriores gestiones sobre el vehículo permitieron a los investigadores relacionar al sospechoso con otros dos incendios, ocurridos los días 10 y 17 de agosto en el paraje de La Palmosa, donde se quemaron en total unas 12 hectáreas de pastos y pinos.

Según ha recordado la Guardia Civil, la Aemet había decretado riesgo extremo de incendios forestales en la provincia de Córdoba durante esa semana, por lo que los fuegos se provocaron en un contexto de gran vulnerabilidad, con condiciones climatológicas y de terreno que favorecían su rápida propagación.

El investigado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.