Investigada en Pozoblanco por robar joyas y dinero en tres casas de ancianos

La Guardia Civil ha investigado en Pozoblanco, a una persona como presunta autora de varios delitos de hurto, cometidos durante su jornada de trabajo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de varias denuncias presentadas en el Puesto de Pozoblanco, que se habían cometido varios hurtos en viviendas, donde la presunta autora había sustraído joyas y dinero principalmente.

La investigación de los hechos se inició en el marco del Plan Mayor de Seguridad desarrollado por la Guardia Civil, que busca reforzar la protección de las personas mayores frente a delitos que atentan contra su integridad y confianza.

Los datos aportados en las denuncias unidos a los obtenidos en las inspecciones oculares realizadas en las viviendas donde se habían cometido los hurtos, así como los recopilados en las investigaciones realizadas, permitieron sospechar que los hurtos pudieran haber sido cometidos por la misma persona, la cual había trabajado en los tres domicilios.

Noticia Relacionada Sorprenden al conductor de un coche circulando con más de 250 plantas de marihuana ABC Córdoba El infractor, que ha sido detenido, intentó darse a la fuga tras encontrarse con un control de la Guardia Civil en uno de los accesos a la localidad

Ante ello y tras obtener indicios suficientes de la implicación de esta persona en los hechos, se procedió a su investigación como presunta autora de tres delitos de hurto.

El desarrollo de la investigación permitió averiguar que la presunta autora aprovechaba la confianza de los propietarios, así como su condición de trabajadora para cometer los hurtos. Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.