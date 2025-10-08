Me levanté el lunes contento. El fútbol me había regalado un 'hat-trick' de triunfos de mis equipos, Athletic, Córdoba y Recreativo -no necesito mucho para ser feliz-. Pero la alegría se estrelló de inmediato contra la cruda realidad que mostraba ese mismo ... día ABC en portada: «ADIF dejó a Córdoba en 2024 como la provincia con menos inversiones».

Con la sonrisa ya descarrilada, leí que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias tenía previsto gastar en actuaciones en nuestra tierra 53,4 millones el pasado año pero pisó tanto el freno que sólo desembolsó 2,7. Eso supone una pírrica ejecución del 5%, con la que sacamos billete para el último asiento del furgón de cola nacional.

Para más inri, lo de que los proyectos de ADIF no circulen aquí precisamente a alta velocidad no es nuevo. En 2023, el grado de materialización de sus inversiones estuvo en el 12% y en 2022 en el 18%. Y no es nuestra tierra un lugar donde este ente público tenga sus actuaciones encarriladas precisamente. Nuestro periódico recapitulaba en la citada información una decena de proyectos del Administrador que no terminan de salir de cocheras.

Un caso sangrante está en las paradas de Fátima y del Parque Joyero. En cuanto a la primera, que debe ayudar a que el Cercanías coja algo de ritmo, ADIF asegura que la hará -no se sabe aún si será apeadero o estación- pero por ahora sólo vive un transitar kafkiano por los despachos: está en la fase de estudio informativo después de que en 2019 ya se activara un contrato para iniciar su tramitación, que se acabó liquidando.

En cuanto a la parada que debería dar servicio al Centro de Ferias, pedida por el Ayuntamiento, el gestor de infraestructuras ferroviarias no la ve prioritaria, según sus estudios de demanda. Una lástima. Nuestra economía-que mejora pero no lo suficiente- no está para perder trenes. Y al del turismo de negocios, tras muchos años viéndolo pasar desde el andén, nos hemos logrado subir, con lo que toda ayuda para que carbure más sería bienvenida.

En las pantallas de salida del papeleo a la realidad, en ADIF tampoco aparecen proyectos importantes en lo micro, el paso elevado de Villarrubia que mejoraría el día a día de los vecinos de esta barriada, y lo macro, como la construcción de un enlace ferroviario para la Base Logística, llamada a ser la locomotora que acelere al fin nuestro PIB.

Esta columna llega a su destino. Otro día, con más líneas por delante, estacionaré en una reflexión global sobre el nivel de ejecución de los presupuestos en todas las instituciones. La reforma de las Administraciones en varios aspectos es una tarea eternamente pendiente. Lástima que los dos partidos que son los grandes maquinistas de España, PSOE y PP, no sean capaces de llegar a acuerdos de Estado que hicieran que este país avanzara a la velocidad del AVE... en sus buenos y pasados tiempos.