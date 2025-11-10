Suscríbete a
ABC Premium

Educación

El instituto El Tablero de Córdoba abre su etapa de Centro Nacional de Excelencia para Transporte y Logística

Una primera ronda de financiación permite las adaptaciones de aulas y proyectos

Más de cien estudiantes de FP de Córdoba se retan con proyectos innovadores vinculados a la Base Logística del Ejército

El Clúster Andalucía y la Fundación Campus Córdoba firman un convenio para mejorar la competitividad del sector logístico mediante la FP

Una de las aulas del instituto El Tablero donde se desarrollarán los proyectos
Una de las aulas del instituto El Tablero donde se desarrollarán los proyectos Valerio Merino

Alfredo Martín-Górriz

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El IES El Tablero de Córdoba empezará en breve con las múltiples adaptaciones necesarias en diversas aulas y las primeras formaciones y proyectos que se encuentran dentro de su reciente y flamante denominación como Centro Nacional de Excelencia para el ciclo de Transporte ... y Logística. Será el primero de Andalucía y segundo de España tras el existente en Zaragoza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app