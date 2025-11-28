Suscríbete a
ABC Premium

economía

Inmaculada Pérez, reelegida presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba

Las socias lo han decidido por aclamación y afrontará su segundo mandato

El Foro de Empresarias de Córdoba aborda en una jornadas el papel de las mujeres en el sector tecnológico

Uno de cada tres nuevos negocios de Córdoba lo emprende una mujer

Foto de familia de la presidenta de FEPC con la nueva junta directiva
Foto de familia de la presidenta de FEPC con la nueva junta directiva abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) ha informado, en un comunicado, de que su presidenta, Inmaculada Pérez, ha sido reelegida este viernes. Iniciará así su segundo mandato al frente de la asociación, que, hran recorddado desde este colectivo, «representa ... y promueve la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial y profesional en nuestra tierra».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app