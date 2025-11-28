Inmaculada Pérez, reelegida presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) ha informado, en un comunicado, de que su presidenta, Inmaculada Pérez, ha sido reelegida este viernes. Iniciará así su segundo mandato al frente de la asociación, que, hran recorddado desde este colectivo, «representa ... y promueve la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial y profesional en nuestra tierra».

La asamblea general del Foro ha tenido lugar en la mañana de este 28 de noviembre en el salón del Colegio de Arquitectos. Las socias de la FEPC decidieron, por aclamación, que Pérez continúe al frente de esta asociación durante los próximos cuatro años.

En la nueva junta directiva, que ha quedado constituida en la misma sesión de la asamblea general, será vicepresidenta Antonia Nieto; secretaria general María José Fernández, y tesorera Inmaculada López.

Ejercerán como vocales Carmen Ledesma (responsable de Servicios Auxiliares y Atención Sociosanitaria); Verónica Cortes (Servicios Sociales); Lourdes Arroyo (Relaciones con la Universidad e Instituciones); Maria Luisa Crespin (Servicios Educativos y Empresa); Pilar Fernández (delegada de Los Pedroches); Victoria Núñez (delegada del Valle del Guadalquivir); Isabel Rosales (Hostelería) y Helvia Martínez (Servicios Sanitarios de Atención Física); Pilar Jurado (Servicios Sanitarios y Psicología); Juana Pino (Recursos Humanos); María García (Juventud) y Patricia Bellido (Belleza y Cuidados).