Inmaculada Pérez, reelegida presidenta del Foro de Empresarias de Córdoba
La directiva inicia un segundo mandato al frente del Foro con el respaldo unánime de las socias
Inmaculada Pérez Figueroa: «La mujer da a la empresa implicación emocional»
Córdoba
El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) ha anunciado este viernes la reelección de Inmaculada Pérez Figueroa como presidenta, iniciando así su segundo mandato al frente de la asociación, que representa y promueve la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial ... y profesional de Córdoba.
La Asamblea General Electoral de FEPC tuvo lugar el pasado viernes 28 de noviembre, en el Salón del Ilustre Colegio de Arquitectos. La primera convocatoria tuvo lugar a las 12.00 horas y la segunda a las 12.30 horas, donde las socias decidirán, por aclamación, que Inmaculada Pérez asuma nuevamente la presidencia de la asociación por un período de cuatro años más. La nueva junta directiva queda organizada de la siguiente manera:
Junta Directiva de FEPC
-
Presidenta: Inmaculada Pérez
-
Vicepresidenta: Antonia Nieto
-
Secretaria general: María José Fernández
-
Tesorera: Inmaculada López
Vocalías de FEPC
-
Carmen Ledesma – Vocal de Servicios Auxiliares y Atención Sociosanitaria
-
Verónica Cortes – Vocal de Servicios Sociales
-
Lourdes Arroyo – Vocal de Relaciones con la Universidad e Instituciones
-
María Luisa Crespín – Vocal de Servicios Educativos y Empresa
-
Pilar Fernández – Vocal Delegada de Los Pedroches
-
Victoria Núñez – Vocal Delegada del Valle del Guadalquivir
-
Isabel Rosales – Vocal de Hostelería
-
Helvia Martínez – Vocal de Servicios Sanitarios de Atención Física
-
Pilar Jurado – Vocal de Servicios Sanitarios y Psicología
-
Juana Pino – Vocal de Recursos Humanos
-
María García – Vocal de Juventud
-
Patricia Bellido- Vocal de Belleza y cuidados
Pérez dirige tres compañías -Incentifor, Marduk Blake y New Gaming-, y es además la presidenta fundadora del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), nacida a lo largo del año 2016 y que agrupa a algo más de quinientas empresasde la provincia, desde micropymes a potentes firmas que superan los cincuenta empleados.
