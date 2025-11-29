Inmaculada Pérez, reelegida presidenta del Foro de Empresarias de Córdoba

El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) ha anunciado este viernes la reelección de Inmaculada Pérez Figueroa como presidenta, iniciando así su segundo mandato al frente de la asociación, que representa y promueve la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial ... y profesional de Córdoba.

La Asamblea General Electoral de FEPC tuvo lugar el pasado viernes 28 de noviembre, en el Salón del Ilustre Colegio de Arquitectos. La primera convocatoria tuvo lugar a las 12.00 horas y la segunda a las 12.30 horas, donde las socias decidirán, por aclamación, que Inmaculada Pérez asuma nuevamente la presidencia de la asociación por un período de cuatro años más. La nueva junta directiva queda organizada de la siguiente manera:

Junta Directiva de FEPC Presidenta: Inmaculada Pérez

Vicepresidenta: Antonia Nieto

Secretaria general: María José Fernández

Tesorera: Inmaculada López

Vocalías de FEPC Carmen Ledesma – Vocal de Servicios Auxiliares y Atención Sociosanitaria

Verónica Cortes – Vocal de Servicios Sociales

Lourdes Arroyo – Vocal de Relaciones con la Universidad e Instituciones

María Luisa Crespín – Vocal de Servicios Educativos y Empresa

Pilar Fernández – Vocal Delegada de Los Pedroches

Victoria Núñez – Vocal Delegada del Valle del Guadalquivir

Isabel Rosales – Vocal de Hostelería

Helvia Martínez – Vocal de Servicios Sanitarios de Atención Física

Pilar Jurado – Vocal de Servicios Sanitarios y Psicología

Juana Pino – Vocal de Recursos Humanos

María García – Vocal de Juventud

Patricia Bellido- Vocal de Belleza y cuidados

Pérez dirige tres compañías -Incentifor, Marduk Blake y New Gaming-, y es además la presidenta fundadora del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), nacida a lo largo del año 2016 y que agrupa a algo más de quinientas empresasde la provincia, desde micropymes a potentes firmas que superan los cincuenta empleados.