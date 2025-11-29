Suscríbete a
Inmaculada Pérez, reelegida presidenta del Foro de Empresarias de Córdoba

La directiva inicia un segundo mandato al frente del Foro con el respaldo unánime de las socias

Inmaculada Pérez Figueroa: «La mujer da a la empresa implicación emocional»

La Junta Directiva del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba
El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC) ha anunciado este viernes la reelección de Inmaculada Pérez Figueroa como presidenta, iniciando así su segundo mandato al frente de la asociación, que representa y promueve la participación activa de mujeres en el ámbito empresarial ... y profesional de Córdoba.

