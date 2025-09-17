El Infoca trata de extinguir un incendio en la zona de La Colina de Córdoba

Incendio declarado en la zona de La Colina

La tarde del miércoles llega con un nuevo incendio forestal en la provincia de Córdoba. El dispositivo del Infoca se ha activado tras declararse un fuego en el municipio de Córdoba, en el entorno de La Colina.

El fuego se ha comunicado sobre las 16.30 horas. Hasta el lugar se han desplazado para sofocar las llamas tres grupos de bomberos forestales con un técnico de operaciones y un agente medioambiental, un camión autobomba, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero ligero.

