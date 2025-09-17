sucesos
El Infoca trata de extinguir un incendio en la zona de La Colina de Córdoba
El fuego se ha notificado a las 16.30 y hasta el lugar se han desplazado tres grupos de bomberos
El Infoca da por controlado el incendio declarado en Montoro
La tarde del miércoles llega con un nuevo incendio forestal en la provincia de Córdoba. El dispositivo del Infoca se ha activado tras declararse un fuego en el municipio de Córdoba, en el entorno de La Colina.
El fuego se ha comunicado sobre las 16.30 horas. Hasta el lugar se han desplazado para sofocar las llamas tres grupos de bomberos forestales con un técnico de operaciones y un agente medioambiental, un camión autobomba, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero ligero.
[Esta información se ampliará]
