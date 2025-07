El Infoca confirma la estabilización del incendio en la Sierra de Córdoba: los vecinos pueden regresar a casa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado hace unos minutos en su cuenta de la red social X que el Plan Infoca da por estabilizado el incendio declarado este martes en la Sierra de Córdoba, en el paraje de la Albaida, y que obligó a desalojar 108 viviendas y varios clubes sociales y deportivos de la zona demás de más 500 residentes.

Moreno ha indicado que la fase de emergencia 1 pasa a preemergencia por lo que «todos los vecinos desalojados pueden volver a casa» y «seguimos pendientes hasta su extinción final». En concreto a última hora, los 180 residentes en las 60 viviendas evacuadas por precaución en Santa Ana de la Albaida. Se han reabierto tanto la carretera de Trassierra -cortada desde que el martes se originó el fuego- como la que conecta suán con Las Ermitas.

El club hípico, el club Vista Sierra y el hotel Castillo Albaida han permanecido, en cualquier caso, cerrados por prevención durante el día. El Ayuntamiento cordobés, paralelamente, ha tenido activado su Plan Territorial de Emergencias Local (PTEL).

El anuncio se ha producido justo unos minutos después de que diera comienzo la segunda reunión técnico-política del dispositivo del Infoca con el resto de administraciones que vienen colaborando en el Puesto Avanzado situado en la carretera de Trassierra.

🔴 El @Plan_INFOCA da por ESTABILIZADO el #IFCórdoba. Todos los vecinos desalojados pueden volver a casa.



Descendemos el plan a fase de preemergencia 0 y seguimos pendientes hasta su extinción final.



Muchas gracias a todo el operativo por su gran trabajo. pic.twitter.com/P9ta4RE9l1 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 23, 2025

hay que recordar que esta mañana ya se permitió el regreso a sus hogares en 42 viviendas y no así en el caso de las 60 de Santa Ana de la Albaida, la zona residencial más próxima al perímetro del incendio -que no llegó a afectar a ninguna parcela-. Decenas de estos residentes han estado realojados este miércoles en diferentes hoteles de la ciudad y en el Centro Habitacional del Ayuntamiento de Córdoba.

Más valoraciones

Un incendio estabilizado significa que, aunque no está controlado, su propagación se ha detenido y evoluciona favorablemente, sin frentes activos que avancen libremente. Es decir, no hay nuevas áreas de fuego extendiéndose, pero aún se requiere vigilancia y trabajo para asegurar que no haya rebotes ni reactivaciones.

El consejero de la Presidencia y director del Plan, Antonio Sanz, ha felicitado «al dispositivo del operativo Infoca por su intenso trabajo, junto a bomberos, y siempre en colaboración con los cuerpos y las fuerzas de seguridad y los equipos municipales, Policía Local, al servicio regional de Protección Civil y Protección Civil municipal y al Grupo de Emergencias de Andalucía para minimizar los efectos de incendio», al tiempo que ha reconocido «la paciencia y colaboración de los vecinos durante la evacuación y su comprensión por entender la necesidad de esta medida para preservar su seguridad».

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, pidió al terminar la reunión de la noche «colaboración ciudadana y cuidado con la Sierra» después de un suceso cuyo «resultado ha sido mejor de lo que en algún momento llegó a pensarse». Bellido agradeció la labor del Infoca, el SEIS, los voluntarios de Siete Fincas, Cruz Roja, Protección Civil y cuerpos policiales y también la «actitud de los cordobeses y sus muestras de solidaridad».