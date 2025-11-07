Una influencer se queda encerrada en su casa de Córdoba 24 horas por culpa de la llave inteligente: «Esto es increíble»

La influencer jerezana Isabel Ramos (@lisasimppon) ha vivido una experiencia de esas, que por desgracia, cuestan olvidar. Después de independizarse con su novio a Córdoba, tras ocho años de relación a distancia y abandonar Sevilla, la creadora de contenido ... ha intentado salir de su nueva casa, pero no ha podido hacerlo.

El motivo ha sido la cerradura de la puerta de salida. Este mecanismo inteligente estaba roto por dentro y esto ha obligado a la influencer a quedarse encerrada en casa casi 24 horas.

Todo comenzó en la jornada del pasado jueves a primera hora de la mañana, cuando la joven estaba saliendo para acudir a su segunda clase de Barre. Al salir, la segunda vuelta de la llave que permite abrir la puerta no respondía con normalidad, impidiendo cualquier movimiento.

Casi 24 horas sin poder entrar ni salir

Ante esta situación, su novio Emilio acudió al domicilio para intentar ayudarle, pero, por desgracia poco pudo hacer y tuvieron que llamar a un cerrajero. El profesional estuvo trabajando más de nueve horas, sin poder desbloquear la cerradura. «Al estar por dentro la llave inteligente, el cerrajero no podía cortar con la radial», ha contado Isabel a ABC. La creadora de contenido compartió su increidulidad ante esta situación en redes sociales. «Esto es increíble», señaló.

Finalmente, a las 12.15 horas de este viernes, el cerrajero ha podido romper parte de la puerta y después de más de 24 horas, Isabel y Emilio ya pueden entrar y salir de su recién estrenado piso.

La influencer ha compartido con este periódico alguna de las anécdotas del día de ayer, como el momento en el que un transportista quería entregarle un paquete, pero no podía acceder al domicilio; el ofrecimiento de sus vecinas para pasarle comida por el balcón o cuando un albañil tampoco podía acceder al piso para tomar medidas de su futuro lavadero.

Además, ha señalado la profesionalidad del cerrajero, que evitó tener que romper toda la puerta y la buena relación que entablaron en esas más de nueve horas comunicándose a través de la mirilla.