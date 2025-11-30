La inestabilidad y las lluvias marcarán la primera semana de diciembre en Córdoba

Córdoba dará la bienvenida al mes de diciembre con una jornada soleada que no se mantendrá durante muchos días antes de que vuelva la inestabilidad a los cielos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana convulsa, en la que la lluvia seguirá ... siendo la gran protagonista como lo ha sido de manera incesante en la recta final de noviembre.

La semana comenzará en Córdoba con un lunes de estabilidad absoluta. Las primeras horas del día arrancarán con cielos despejados y mínimas que llegarán hasta los 4 grados, pero el ambiente se suavizará rápidamente hacia el mediodía, cuando se alcanzarán máximas de hasta 17 grados. No hay previstas precipitaciones para una jornada más otoñal, que dará una tregua antes de la llegada de una nueva borrasca.

A partir del martes, el escenario cambia de forma notable. Las lluvias harán acto de presencia desde las primeras horas con una probabilidad de precipitación que se acercará al 95% y se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas caerán ligeramente, con máximas que rondarán los 14 °C, acompañadas de rachas de viento moderadas.

El miércoles dejará un paréntesis parcial. Aunque la mañana arrancará con chubascos y posibilidad de tormenta, especialmente antes del mediodía, la segunda mitad de la jornada mostrará una clara mejoría con cielos más abiertos y ausencia de precipitaciones. Las mínimas bajarán hasta los 2 grados, dejando noches muy frías en Córdoba.

Sin embargo, la tregua será breve. El jueves regresará la inestabilidad. La previsión apunta de nuevo a lluvias generalizadas, con una probabilidad que roza el 95%. Esta situación se prolongará también durante el viernes y el sábado, jornadas marcadas por la persistencia de cielos cubiertos y lluvias intermitentes. El fin de semana, además, llegará con un repunte de temperaturas, alcanzándose hasta 19 grados en las máximas.