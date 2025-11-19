Suscríbete a
Indra Group produce ya sus nuevos radares en Córdoba, que será el eje de su plan en Andalucía

El grupo inicia en Las Quemadas el montaje del modelo S3T y selecciona a los 150 empleos para su desembarco

Enero de 2026 será el próximo hito y asegura diez proyectos más que pueden aumentar si al final suma a Escribano

Base Logística del Ejército en Córdóba: el próximo Consejo de Ministros dará luz verde al gasto para la construcción de sus edificios

El exterior de la planta de Indra Group en el polígono de Las Quemadas de Córdoba
Francisco Poyato

Córdoba

Indra Group ha iniciado ya en Córdoba la fabricación de sus nuevos radares. La compañía que preside Ángel Escribano ha contratado a 150 personas que van a ir incorporándose paulatinamente de aquí a principios de 2026 para trabajar de lleno en dos de los tres sistemas de detección que decidió implantar en la ciudad y que no serán los últimos proyectos que lleguen.

