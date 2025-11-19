Indra Group produce ya sus nuevos radares en Córdoba, que será el eje de su plan en Andalucía

Indra Group ha iniciado ya en Córdoba la fabricación de sus nuevos radares. La compañía que preside Ángel Escribano ha contratado a 150 personas que van a ir incorporándose paulatinamente de aquí a principios de 2026 para trabajar de lleno en dos de ... los tres sistemas de detección que decidió implantar en la ciudad y que no serán los últimos proyectos que lleguen.

Según han confirmado a ABC fuentes de la empresa, «hay cerrados una decena, pero pueden ser más». Ahora mismo la coyuntura del sector industrial de la defensa varía de manera drástica por momentos y la cartera de contratos abre cada día su horizonte. Sin ir más lejos este martes se producía la visita institucional y comercial del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la central de la firma en Madrid y es más que probable que de la misma salgan nuevos encargos para el 'campeón nacional' de la defensa.

ABC pudo comprobar ayer de primera mano como se está trabajando en la planta que Indra Group alquiló en el polígono de Las Quemadas, donde se está produciendo el desembarco de Deuser -la firma cordobesa adquirida por la multinacional- y toda su división de automatización industrial, a la par que se están montando los primeros radares del modelo S3T de la llamada vigilancia espacial, que son los primeros que han echado a andar y a los que seguirán los 'Nemus' (un centenar al año), con la misión de instalarse en vehículos mecanizados y carros de combate para lograr detectar con su barrido electrónico de tecnología AESA detectar drones o proyectiles.

Las mismas fuentes explicaron a ABC que la idea es que en enero de 2026 estén a pleno funcionamiento estas dos líneas a las que luego se sumará la tercera: el radar MTR, táctico y multirol. Lo que Indra viene a fabricar en Córdoba son radares civiles y militares. Diseñará en su sede madrileña para que el brazo de Deuser automatice la producción y se acabe fabricando en la planta de Las Quemadas.

El desembarco de la compañía va a velocidad de vértigo para lo que suelen ser los plazos normales. Sus planes en Córdoba se conocieron en junio, en julio se dieron detalles más concretos del aterrizaje y en octubre ya tenían los primeros permisos y caminaba el acondicionamiento de una parcela de 20.000 metros cuadrados de los que 13.500 están edificados y serán ocupados. El trasiego ahora mismo se nota e incluso la empresa ha solicitado al Ayuntamiento de córdoba la posibilidad de crear una gran rotonda en la confluencia de Simón Carpintero y Andrés Barrera (a un paso de Tecnocórdoba) para facilitar el tránsito de camiones pesados a partir de ahora.

Indra Group anunció en verano que invertirá en Córdoba 56 millones de euros en dos centros de trabajo (es muy probable que la cifra aumente). El ya reseñado de Las Quemadas y otro que aún no tiene un emplazamiento oficial y en el que se está trabajando en estos momentos. Todo apunta a Rabanales 21 aunque se están viendo otros suelos en la ciudad. En el primer caso, el foco está puesto en terrenos aledaños a la planta que Escribano tiene en el tecnoparque -y que acaba de ampliar en unos tres mil metros cuadrados- para la fabricación del lanzacohetes Silam, y que ya fue una primera opción fallida, finalmente, en la planta de Piensos y Mascotas.

Rabanales 21

O bien los suelos de titularidad municipal que en su día se señalaron para la ubicación del recinto ferial de la ciudad, un proyecto fallido y que mantiene libres una extensión de suelo entre el campus universitario y el parque con un carácter estratégico. El propio Córdoba CF ha llegado a solicitarlos para poder desplegar ahí la futura ciudad deportiva del club y, por el momento, se le ha invitado a que desista de la idea por» el interés de grandes industrias».

La segunda sede de Indra servirá para las infraestructuras metálicas avanzadas, o lo que es lo mismo, centro de control y mando de defensa operativos para su traslado en cualquier momento y a cualquier punto y dotados tecnológicamente.

Un complejo que ya bulle La esquina de Simón Carpintero con Andrés Barrena en el polígono de Las Quemadas está ya en ebullición. Aquí está la sede de Indra Group en Córdoba, lap altaforma donde va a fabricar tres tipos de radares para la defensa antidrones y proyectiles y con usos civiles, pero también la fábrica donde la tecnológica Deuser (integrada en la compañía nacional) desplegará su división de industria automatizada: desde controladores de pasaportes hasta líneas de frío industrial robotizado. Valerio Merino

Sea como fuera, y según las fuentes consultadas por este periódico, en la compañía que preside Ángel Escribano tienen claro que Córdoba va a ser «el foco industrial de Indra en Andalucía» formando un eje con Madrid y Gijón (Tallerón) que será su espina dorsal en España de manera complementaria a las ramificaciones de centros en otras muchas ciudades.

La absorción de Escribano

De hecho, en Andalucía se va a redoblar su implantación con nuevos centros en Sevilla (donde ya tiene tres y 1.700 empleados), en Málaga (con dos y medio millar de trabajadores y la adquisición reciente de la firma Clue) y en Linares, donde también quieren que sea una realidad este desembarco que coloca a la región en primera línea del sector defensivo. Huelva, Cádiz y Granada también tienen centros de trabajo.

Lo que sí puede ser un nuevo espaldarazo para Córdoba es que termine cuajando la absorción de Escribano Mechanical Engineerring (EM&E) por parte de Indra Group en una operación que parece cada vez más encajada -las últimas informaciones apuntan a canje de acciones- y que deberá sortear todavía el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) a finales de año. De llevarse a efecto la llegada a Córdoba de contratos puede multiplicarse teniendo con fábricas de ambas empresas en la ciudad.

Este papel protagonista que va a tener Córdoba en el mapa estratégico de Indra tiene dos efectos más. El primero, el rol de Deuser y su CEO Fran Adame, que en estos momentos cuenta con 300 trabajadores que en las próxima semanas van a ir mudándose a la planta de Las Quemadas para configurar el equipo completo con los 150 de Indra.

Uno de los valores añadidos que buscó la multinacional con la compra de la tecnológica cordobesa era conseguir la llamada defensa industrializada (o fabricación automatizada), una ventaja en el mercado y en un sector donde el componente manual sigue siendo muy importante. En estos momentos, un 30% de la facturación de Deuser está vinculada al grupo.

Y la segunda componente es la red de proveedores que todos los contratos que firme la empresa que preside Escribano y en la que la SEPI aún mantiene un porcentaje del 28% traerán a Córdoba. La empresa acaba de tener un gran encuentro de firmas auxiliares que, sin duda, van a poner sus ojos en el entorno de todo el ecosistema que Indra tiene pensado crear en Córdoba, y en el que también se le quiere dar relevancia a las pymes locales.