Suscríbete a
ABC Premium

fiesta

India Martínez enciende la Navidad en Córdoba

La cantante protagonizará el 'botonazo' inaugural del alumbrado navideño este martes en Cruz Conde

150 drones relatarán un cuento de Navidad que se verá desde el Puente Romano

Montaje y pruebas del alumbrado de Navidad en la calle Cruz Conde
Montaje y pruebas del alumbrado de Navidad en la calle Cruz Conde valerio merino
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La cantante cordobesa India Martínez será la encargada de encender la Navidad en Córdoba. La artista será la responsable de dar el 'botonazo' para iluminar el alumbrado principal de la ciudad durante las fiestas navideñas en la céntrica calle Cruz Conde ... .

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app