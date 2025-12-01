India Martínez enciende la Navidad en Córdoba

La cantante cordobesa India Martínez será la encargada de encender la Navidad en Córdoba. La artista será la responsable de dar el 'botonazo' para iluminar el alumbrado principal de la ciudad durante las fiestas navideñas en la céntrica calle Cruz Conde ... .

India Martínez, según ha confirmado el Ayuntamiento de Córdoba a través de un post del alcalde de la ciudad, José María Bellido, en su perfil de una popular red social, encenderá la luces de Navidad este martes 2 de diciembre a partir de las 18.30 horas.

La instalación de luces de la calle Cruz Conde se acerca a casi medio millón de luces led (exactamente 487.550), con 21 arcos a 12 metros de altura y 5,5 metros de ancho, dividiéndose entre las 437.871 luces led del montaje y otras 49.680 que se han colocado en los magnolios de esta arteria vial peatonal.

El alumbrado de Navidad en Córdoba está realizado por el gigante mundial con sede en Puente Genil Ximénez Group. Además, la energía para hacer posible la iluminación la aportará otra empresa cordobesa, que será Unieléctrica.

El espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde en Córdoba ha tenido en la tarde de este lunes las últimas pruebas antes de que quede formalmente inaugurado este martes.