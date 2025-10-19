Una incidencia provoca retrasos de hasta dos horas en trenes desde Madrid hasta Córdoba

La jornada del domingo vuelve a registrar incidencias que afectan a los trenes que parten desde Madrid hasta el sur de España. Así han podido constatarlo los viajeros que tenían que montar en un Ouigo con destino a Córdoba, y que van ... a sufrir una importante demora.

Así, el tren que tenía que haber partido a las 17.37 para llegar hasta Córdoba ha tenido que demorarse por una incidencia técnica. Por el momento se desconoce el momento exacto en el que podrá ponerse en marcha desde la estación de Atocha.

Noticia Relacionada Óscar Puente reconoce que uno de cada cuatro trenes AVE de Sevilla a Madrid llega tarde Antonio R. Vega El Ministerio de Transportes informa al Senado de que el servicio fue puntual en el 76,7% de los casos durante 2023, y oculta el número de viajeros afectados en 2024 y 2025

Los viajeros reciben información que habla de que la salida estaría en torno a la hora y media o dos horas de retraso, de forma que estaría próxima a las ocho y media de la tarde, cuando deberían haber salido antes de las seis. Se desconoce si afecta a otros trenes con destino a Córdoba.

La incidencia se suma a una larga lista de incidencias en los últimos meses, con retrasos, pasajeros que no sabían a qué hora podían tomar el transporte y sobre todo con incidencia en el trabajo, porque en muchas ocasiones eran en jornadas laborables.