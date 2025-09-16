Una incidencia en la línea ferroviaria cerca de Córdoba provoca retrasos en más de 20 trenes

Viajeros en la estación de trenes de Córdoba

Nuevo episodio de retrasos en la circulación ferroviaria de Córdoba. De nuevo, se ha visto afectados varios convoyes, en las inmediaciones de la estación por una incidencia técnica que ha provocado retrasos en trenes de Alta Velocidad y de Media Distancia.

Según informaron fuentes de Adif, a partir de las 8.10 horas se produjo una «pérdida de comprobación» en ambas posiciones del desvío 702 de Córdoba. En la práctica, esto significa que el sistema informático encargado de accionar dicho desvío dejó de responder a las órdenes del centro de regulación de la circulación situado en Madrid-Puerta de Atocha.

Noticia Relacionada Nuevo caos ferroviario en Córdoba: 32 trenes se ven afectados por una incidencia a la altura de Puertollano ABC Córdoba El enésimo problema ha generado retrasos en servicios de alta velocidad de media y larga distancia

La avería tuvo un impacto directo en la circulación: 14 trenes de Alta Velocidad acumularon un retraso medio de casi 35 minutos, mientras que ocho trenes de Media Distancia sufrieron demoras de alrededor de 40 minutos.

Técnicos de Adif trabajaron desde primera hora de la mañana para restablecer el servicio con normalidad y minimizar las molestias a los pasajeros.

Más temas:

Trenes

AVE

Córdoba

Adif