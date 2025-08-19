Un incendio en Toledo suspende la circulación de trenes Madrid-Andalucía que pasan por Córdoba

El incendio en una fábrica cercana a las vías a la altura de Toledo

El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que para en Córdoba en ambos sentidos, ha sido suspendido a consecuencia de un incendio en una fábrica cercana a las vías en la provincia de Toledo, según informó Renfe pasadas las 19.00 horas de este martes.

En concreto, la suspensión del servicio ferroviario afecta al tramo comprendido entre Yeles y La Sagra, dado que la presencia de humo dificulta mucho la visibilidad. Los bomberos siguen actuando en la zona tal y como ha informado ADIF en redes sociales.

El servicio 112 de Castilla-La Mancha informó esta tarde de que el incendio se ha originado «en una nave de reciclaje de plásticos» que está ubicada en el polígono industrial del municipio de Yeles.