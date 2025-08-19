sucesos
Un incendio en Toledo suspende la circulación de trenes Madrid-Andalucía que pasan por Córdoba
El fuego se ha originado en una fábrica de residuos plásticos cercana a las vías sobre las 19.00 horas
Una cordobesa pasa quince horas atrapada en el tren de la última gran avería y esta es su reacción: «El transporte ferroviario en España ya no es de fiar»
El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, que para en Córdoba en ambos sentidos, ha sido suspendido a consecuencia de un incendio en una fábrica cercana a las vías en la provincia de Toledo, según informó Renfe pasadas las 19.00 horas de este martes.
En concreto, la suspensión del servicio ferroviario afecta al tramo comprendido entre Yeles y La Sagra, dado que la presencia de humo dificulta mucho la visibilidad. Los bomberos siguen actuando en la zona tal y como ha informado ADIF en redes sociales.
El servicio 112 de Castilla-La Mancha informó esta tarde de que el incendio se ha originado «en una nave de reciclaje de plásticos» que está ubicada en el polígono industrial del municipio de Yeles.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete