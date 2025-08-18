Incendio en la Mezquita de Córdoba: La Policía Científica finaliza su investigación, pero el informe «tardará»

Retirada de vigas afectadas por el incendio en la Mezquita.

La Unidad de Policía Científica ha terminado recientemente la recogida de muestras y las inspecciones oculares relacionadas con el incendio que afectó el pasado 8 de agosto a varias capillas de la Mezquita‑Catedral de Córdoba. No obstante, fuentes policiales advierten que la elaboración del informe técnico definitivo, que esclarecerá el origen del fuego y el alcance de los daños, aún requiere tiempo antes de estar concluido.

La invervención de los agentes se ha centrado en asegurar la escena y recopilar muestras, una tarea que se había visto ralentizada por existir zonas que no estaban suficientemente garantizadas en términos de seguridad. Una vez completada esta fase de trabajo pericial, se iniciará la redacción del informe técnico, una pieza clave para la investigación judicial y administrativa.

Al mismo tiempo, la Policía Judicial ha asumido la investigación formal del suceso para determinar posibles responsabilidades. El juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba permanece a la espera de recibir el atestado policial completo para valorar si existen indicios que requieran apertura de actuaciones judiciales.