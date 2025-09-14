Suscríbete a
ABC Premium

Fuego

Incendio forestal en Montoro: aviones, dos helicóptero y bomberos del Infoca trabajan para sofocar las llamas

Se ha declarado en la zona de la finca El Valle, cerca de las vías de tren

Investigado en Palma del Río por provocar tres incendios forestales en agosto

Incendio en Montoro
Incendio en Montoro Infoca
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nuevo incendio forestal en la provincia de Córdoba. El dispositivo del Infoca se ha activado este domingo tras declararse un fuego en el municipio de Montoro, según la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El fuego se ha comunicado sobre las 10.15 horas en la zona de la finca El Valle de la localidad montoreña. El enclave azotado por las llamas se ubica muy cerca de las vías ferroviarias.

Hasta el lugar se han desplazado para sofocar las llamas dos grupos de bomberos forestales con dos técnicos de operaciones, un camión autobomba, dos aviones de carga en tierra y dos helicópteros (uno ligero u otro semipesado).

[Esta información se ampliará]

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app