Un incendio cerca de la vía de Puente Genil a Antequera provoca nuevos retrasos en los AVE de Córdoba a Málaga y Granada

Pantalla informativa en la estación del AVE en una jornada de retrasos

Cada día es más complicado un día sin incidencias en la red ferroviaria de Alta Velocidad en el Sur del país, donde Córdoba es un núcleo fundamental de este sistema de transporte, en el que sus viajeros no ganan para sobresaltos.

En esta ocasión, en la tarde-noche de este martes, el problema ha venido provocado, según ha informado Adif (el gestor de infraestructuras ferroviarias), por un incendio próximo a la vía entre Puente Genil y Antequera.

El fuego, ha explicado en sus redes sociales, ha mantenido interrumpida a partir, aproximadamente de las siete, la marcha de los trenes de Alta Velocidad que realizan el recorrido Cordoba-Málaga/Granada.

Adif ha informado de que una hora después se ha podido restablecer la circulación entre Puente Genil y Antequera. Con ello, el tráfico de trenes de Alta Velocidad en las conexiones con las capitales de la Costa del Sol y la nazarí han podido recuperar gradualmente la normalidad, más allá del consiguiente retraso que han sufrido las circulaciones afectadas.