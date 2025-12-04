Suscríbete a
ABC Premium

salud

Las cifras del centro sociosanitario de Sanitas en Córdoba: siete plantas, pionero para la compañía y creará 140 empleos

La firma destaca que el complejo responde «a nuestra visión de que el cuidado de la salud ha de ser integral y abarcar todas las etapas de la vida»

Sanitas invertirá 25 millones en un complejo sanitario en Córdoba con centro médico, clínica dental y residencia de mayores

Vitalia abre su nueva residencia de mayores en Córdoba para 154 personas y el 90% de habitaciones individuales

Suelos donde levantará Sanitas su centro en 2023 cuand estaban en venta
Suelos donde levantará Sanitas su centro en 2023 cuand estaban en venta rafael carmona
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los detalles que se van conociendo del proyecto de complejo integral sociosanitario de Sanitas para Córdoba van ayudando a medir su importante dimensión. Fuentes consultadas por ABC en este gigante sanitario han confirmado este jueves aspectos claves de la operación que ya había publicado ... la compañía en su web: es el caso de la inversión estimada de 25 millones o la previsión de que se pueda abrir a finales de 2027.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app