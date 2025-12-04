Las cifras del centro sociosanitario de Sanitas en Córdoba: siete plantas, pionero para la compañía y creará 140 empleos

Los detalles que se van conociendo del proyecto de complejo integral sociosanitario de Sanitas para Córdoba van ayudando a medir su importante dimensión. Fuentes consultadas por ABC en este gigante sanitario han confirmado este jueves aspectos claves de la operación que ya había publicado ... la compañía en su web: es el caso de la inversión estimada de 25 millones o la previsión de que se pueda abrir a finales de 2027.

Pero estos interlocutores consultados en Sanitas han avanzado nuevos datos de este complejo que se levantará en Noreña; en concreto, en la avenida de Arroyo del Moro esquina con la calle Lanzarote -en parte de lo que fue la huella del viejo hospital-. Han afirmado que las instalaciones contarán con siete plantas, dos de ellas bajo rasante. La superficie construida será de más de 11.300 metros cuadrados. Este equipamiento llevará el sello del reconocido estudio del arquitecto cordobés Rafael Castelló.

Otra cifra aportada por estas fuentes indica el volumen de la operación que se pone en marcha: «La apertura de nuestro centro supondrá la creación de 140 puestos de trabajo».

Este complejo será, además, pionero para Sanitas, porque desde la compañía se ha explicado que «contamos con numerosos ejemplos de centros médicos y dentales que comparten espacio. Pero éste será el primero en el que en un mismo edificio se encuentren los dos equipamientos ya citados más residencia para mayores».

Los motivos de Sanitas para ejecutar el proyecto

Los interlocutores consultados en esta firma han explicado que la decisión de realizar este proyecto en Córdoba obedece a que «queremos acercar la mejor medicina al mayor número de personas y para eso trabajamos por ampliar la red de nuestra provisión propia en toda la geografía». «Este centro responde a nuestra visión de que el cuidado de la salud ha de ser integral y abarcar servicios para todas las etapas de la vida de una persona», han finalizado.

Este complejo, cuyas obras este gigante sanitario, espera arrancar a principios de 2026 tendrá una residencia de mayores con 120 camas, un centro médico con 15 especialidades y una clínica dental. La Gerencia de Urbanismo concederá licencia para el inicio de los trabajos este martes.