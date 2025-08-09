«Impactados» y «sobrecogidos»: las reacciones políticas se suceden ante el incendio de la Mezquita de Córdoba

Las llamas afloran por la cubierta de lateral este de la Mezquita-Catedral de Córdoba

Las reacciones al incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba no se han hecho esperar desde la noche de este viernes. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha declarado «sobrecogido» tras el incendio que se declaró sobre las 21.00 horas en una capilla lateral y se extendió hacia la cubierta, así como ha expresado su deseo de que «el fuego haya provocado el menor daño posible».

En una publicación en su cuenta personal en la red social X, Moreno señala el trabajo desarrollado por los bomberos, por cuanto «tranquiliza que lo hayan podido controlar», además de que sigan trabajando para su extinción, que así se declaró pasada la medianoche. «Estamos muy atentos», ha proclamado el presidente andaluz.

Las llamas en la Mezquita-Catedral de Córdoba nos han sobrecogido a todos. Tranquiliza que los bomberos lo hayan podido controlar y sigan trabajando para darlo por extinguido lo antes posible.



Estamos muy atentos y deseamos que el fuego haya provocado el menor daño posible. pic.twitter.com/2BozpAPECM — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 8, 2025

De igual forma la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reconocido en su cuenta en X estar «impactada» por las imágenes del incendio de la Mezquita-Catedral, para indicar entonces que el suceso «nos ha sobrecogido a todos». Montero ha señalado su «agradecimiento» por el trabajo de los bomberos, a quienes ha reconocido que «han podido controlar las llamas y evitar un mal mayor».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la «rápida actuación» en el incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba y ha transmitido su esperanza de que el daño haya sido «el mínimo posible».

«Es una gran noticia que la actuación haya sido tan rápida. Ojalá el daño a esta joya de nuestro patrimonio haya sido el mínimo posible», ha señalado este sábado por la noche el líder 'popular' a través de su perfil en la red social 'X'.