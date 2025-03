Ignacio Camacho: «El terreno de la amnistía es más pantanoso de lo que Sánchez calculaba»

«¿Y ahora qué?» La pregunta la hizo el director de ABC Córdoba, Francisco J. Poyato, al periodista Ignacio Camacho, articulista de la Casa y, a su juicio, el mejor columnista actual de los medios de comunicación en España. Su respuesta fue clara: «Ahora la amnistía, me temo».

Ignacio Camacho ha participado este lunes en Opinión Abierta, un ciclo de Periodismo y Actualidad organizado por ABC Córdoba y la Fundación Cajasol. Cuando apenas han pasado 24 horas de las elecciones gallegas que han dado al PP su quinta mayoría absoluta consecutiva, la agenda política nacional puede pasar por la ley para los condenados por el 'procés'.

La amnistía será el núcleo de la actualidad, pero para el Gobierno de Pedro Sánchez no será fácil sacarlo adelante. Y sí, lo querrán resolver, «porque sin amnistía será difícil que haya presupuestos». No porque Sánchez no quiera hacerlo, pero la pregunta es «si lo va a permitir el estado de derecho».

Para el periodista, la amnistía «es una bomba disruptiva en los cimientos del sistema, porque viola la esencia de la Constitución, que es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. «Un delito cometido en Córdoba tendrá castigo y a lo mejor no es el mismo si es en Hospitalet», resumió.

Y es algo «innormalizable, un huracán contra la organización jurídica del Estado, que no se cambia tan fácilmente como parecía». Si ahora está empantanada es «porque desde el Tribunal Constitucional llega el mensaje de que no sea incomestible».

Y si en las sociedades posmodernas unas hogueras tapan a otras y las cosas se digieren rápido, y puso Ignacio Camacho muchos ejemplos internacionales, no pasó lo mismo con el 'procés'. «Las cosas gordas son más difíciles, porque están envenenadas y aflora, y creo que tendrá más recorrido», advirtió.

Avanzó además que «el Estado es más fuerte de lo que parece», y hay gente dispuesta a defenderlo. Habló sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y citó a Garci para recordar que, según el cineasta, «la suerte es más importante que el talento». Pero también se acaba, y con la amnistía se ha podido adentrar en «terrenos más pantanosos que lo que calculaba».

El presidente «saca ventaja del estupor» que produce que avance cuando todo el mundo piensa que se va a detener, pero el perdón a los implicados en el 'procés' no será fácil, porque «es desatornillar el estado de derecho».

De ahí al País Vasco, y vaticinó que el PSOE apoyará al PNV, «porque Bildu no puede traicionarle, pero sí el PNV, y es más peligroso cabrearlo». La fórmula actual puede repetirse, pero tampoco descartó que los dos partidos nacionalistas del País Vasco gobiernen juntos.

Las preguntas del director de ABC Córdoba condujeron después la conversación por el análisis del PP y Feijóo. «No es la sensación, es que resbala», resumió. No ha faltado desorientación, como en los pactos con Vox en las autonomías. «Le falta un entorno con más peso, con más colmillo, y en esa dirección va el fichaje de Javier Arenas, de gente que ha echado las canas en la política», afirmó.

Poder

«Ser eje de la oposición es duro, porque no mandas nada. Juanma Moreno administra 50.000 millones de euros en la Junta, y eso sí que es poder», advirtió. Cuando Francisco J. Poyato le preguntó por los modelos de liderazgo de Moreno y Ayuso, Ignacio Camacho insistió en que «deben coexistir los dos, y alguno más con toques periféricos. Es la única manera de que haya una mayoría social».

Para él, el PP funciona como «un partido de centro liberal, atrapalotodo, desde Vox hasta la frontera del PSOE». Como andaluz, cree que Juanma Moreno no debería «cometer el error de irse antes de tiempo». Citó una frase de un dirigente socialista: «Su mérito es haber que los andaluces no se den cuenta de que ya no gobernamos nosotros».

Esa capacidad de mimetizarse con el estado del bienestar puede ser útil en toda España como lo es en Andalucía. Tiene que funcionar Feijóo como la síntesis de los dos. «Si viene una crisis gorda, mientras más aplomo mejor», dijo sobre los dos líderes regionales del PP.

Su última reflexión fue para el periodismo, su profesión, que no está en un buen momento. Los errores «graves, gordos» que se han cometido los resumió con lo sucedido con el Apollo 13, en que los ingenieros debían encajar un tubo cuadrado en un círculo para conservar el aire.

«Y meter un periódico en el teléfono móvil es hacer eso, porque los periódicos no están hechos para ser leídos en él, y nos intentamos adaptar a un universo que no es el nuestro», aseguró.

¿Cerrarán los medios que hoy se conocen? «Si apagamos la luz estamos en la jungla del asfalto, a merced del bulo, de la intoxicación, de los manipuladores». Conservar la credibilidad será el reto para los años que tienen que venir.