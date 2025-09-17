Icónica Córdoba: el nuevo festival de reggaeton con entrada gratuita

Aunque el verano haya concluido, los festivales y las verbenas siguen su curso. El próximo fin de semana del 25, 26 y 27 de septiembre, se celebrará la Verbena del Vial-Icónica Córdoba. Esta tendrá lugar en la Avenida de la Libertad, 2, frente a la Sala Hangar. Este evento intentará aunar generaciones rodeado por un ambiente de música.

El festival se vivirá la próxima semana, desde el jueves 25 de septiembre hasta el sábado 27. Desde su cuenta de Instagram, los organizadores han especificado que el rango de edad esperado está entre los 0 y +99 años, por lo que se esperan actividades de todo tipo.

Además, en su misma red social han catalogado el festival como algo histórico, en el que han esperan que la próxima semana «Volvamos a hacer historia». El evento tendrá una entrada totalmente gratuita y será en un lugar de fácil acceso y que se encuentra cerca del centro de la ciudad.

La música será una de las protagonistas, ya que habrá todo tipo de canciones para satisfacer a las diferentes generaciones que se den cita en la Avenida de la Libertad. Han anunciado la presencia de DJ's, música indie, reggaetón, flamenquito y mucho más, por lo que se espera un gran ambiente.

