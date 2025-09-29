Icomos-Unesco define al colegio de la Inmaculada de Córdoba como un «ejemplo de patrimonio vivo»

Presentación del colegio de la Inmaculada en el Simposio Internacional de ICOMOS

El colegio de la Inmaculada de Córdoba fue protagonista del III Simposio Internacional de Patrimonio Cultural de ICOMOS-España que ha acogido este fin de semana la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid (Etsava). Un encuentro de referencia que reunió durante tres días a expertos de Europa e Iberoamérica en torno a la conservación, gestión y proyección del patrimonio.

Tal y como cita el comunicado de la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba, el evento puso de manifiesto «el valor arquitectónico» de un edificio singular en Córdoba, como el colegio de la Inmaculada y su trayectoria como «motor educativo y cultural». La inauguración contó con la participación de representantes de las principales instituciones nacionales, autonómicas, locales y universitarias, así como de la propia organización de ICOMOS-España.

Además, el acto quedó realzado por la presencia de la Directora de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, Esther Kuisch Laroche, que otorgó a la cita un marcado peso institucional e internacional.

La fundación asegura que el centro escolar «tuvo un papel protagonista» gracias a la intervención del profesor Giuseppe Palmieri, docente de la escuela y miembro del Comité Científico del Simposio.

Bajo el título 'Historia viva, patrimonio y educación: el laboratorio pedagógico de las Reales Escuelas La Inmaculada de Córdoba', Palmieri presentó un proyecto que despertó «notable interés» entre los asistentes al mostrar cómo una institución con casi cinco siglos de trayectoria -fundada en 1553- puede hoy situarse «a la vanguardia de la excelencia educativa, la innovación pedagógica y la apertura a la sociedad».

«El trabajo desarrollado en las Reales Escuelas La Inmaculada, impulsado por la Fundación Santos Mártires, concibe el patrimonio no como un simple legado a custodiar, sino como un recurso vivo que fortalece la formación integral del alumnado y que se comparte con la comunidad», reza el comunicado.

«La propuesta tiene carácter transversal y permanente, integrando a todas las etapas educativas -desde Infantil hasta Secundaria- y extendiéndose más allá del colegio a través de programas de puertas abiertas, actividades culturales y difusión en medios, que convierten a Córdoba entera en beneficiaria de esta experiencia», explica.

Así, las Reales Escuelas «se consolidan no solo como un espacio educativo de excelencia, sino también como un lugar de memoria compartida y compromiso cívico, capaz de enlazar pasado, presente y futuro. El reconocimiento obtenido en Valladolid refuerza la convicción de la Fundación Santos Mártires: la educación patrimonial no es un añadido, sino un eje esencial para formar ciudadanía crítica, arraigada a su historia y abierta al mundo», remata.

