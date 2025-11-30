Houssame Benabbou y Fátima Ouhaddou reinan en la Media Maratón de Córdoba

Houssame Benabbou y Fátima Ouhaddou se hacen con la victoria en la Media Maratón de Córdoba, la prueba estrella del atletismo cordobés que puso el broche final a su trigésimo novena edición. Han coronado un recorrido único que finalizan cruzando en primer lugar, en ... sus respectivas modalidades, la emblemática Puerta del Puente.

Housame llegó a meta con un tiempo de 1:04:03, tres segundos por debajo del cordobés Juan Ignacio Grondona que ganó la pasada edición. No ha participado por lesión este año. Por detrás llegó, en segundo lugar, el malagueño Sergio Ortiz con una marca de de 1:05:07, que el año pasado fue tercero. El podio lo completó Alberto González con un tiempo de 1:07:13.

Para Houssame, «la carrera ha sido muy emocionante, porque competir en Córdoba para mí ha sido especial. Era la primera vez, he venido en buen estado de forma, tampoco estoy al 100% ni mucho menos, llevo solamente seis semanas compitiendo después de dos años. He estado apartado del alto nivel por un accidente de tráfico, y la verdad es que me he visto muy bien. He marcado mi ritmo, y luego, a partir de kilómetro 11, he dado un cambio fuerte para intentar doblar. No esperaba bajar del 1.4, pero lo he hecho así que estoy muy satisfecho por la carrera».

Sobre el recorrido, apunta que « era la primera vez que venía aquí, y es un recorrido llano, con unas cuestas pequeñas, es una carrera que está homologada y eso también anima a los corredores, sobre todo a los runners, a que vengan a competir para acreditar marca, y a nosotros los profesionales, nos sirve para seguir mejorando. He hecho la cuarta mejor marca en mi vida personal, o sea que muy contento, eso significa que es un circuito bastante llano y muy favorable».

En mujeres, Fátima Ouhaddou hizo honor a su cartel de favorita y se hizo con la victoria al cruzar la meta con un tiempo de 1:111:34. En esta trigésimo novena edición, el segundo puesto fue a parar a Carolina Huertas que detuvo el cronómetro en el 1:18:27. La jienense ganó la pasada edición de la Media Maratón de Córdoba después de haber hecho otra plata. Lleva tres años consecutivos en un podio que completó María del Mar Marqués con un tiempo de 1:18:47.

Fátima confiesa que «había calculado más o menos durante gran parte de la carrera correr alrededor de a 3.25 y en los últimos seis kilómetros hacer un cambio y he ido cómoda. He corrido por debajo de 3.25 y en el final también he hecho un buen cambio y el cuerpo me ha respondido a la lluvia.

Al ser una atleta ya consagrada ha notado mucho a la gente «gritando mi nombre por todas partes y te llevan en volandas». La vencedora de la Media Maratón de Córdoba reconoce que «me he sentido muy fuerte, he tirado del grupo en gran parte de la carrera y he ido controlando todos los momentos del ritmo, el cuerpo iba respondiendo pese a la lluvia. No hubo viento y eso se agradece muchísimo, ni tampoco frío por lo que hemos podido correr súper rápido».

En los últimos 300 metros «era indescriptible la sensación de euforia, de felicidad y por fin puedo decir que soy campeona de Córdoba, de mi provincia. Estoy muy contenta. No hubo viento, que eso era lo que temía por la calle tan amplia que te podía frenar un poquito, pero se podía correr rapidísimo y muy bien».

A su juicio, «la clave ha estado en los últimos cinco o seis kilómetros desde el 15. En ese tramo era más beneficioso, porque del 10 al 15 es verdad que se notaba el recorrido un poquito más complicado, más falsos llanos. Pero la última parte era muy rápida y es lo que yo quería, correr».