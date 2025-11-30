Suscríbete a
atletismo

Houssame Benabbou y Fátima Ouhaddou reinan en la Media Maratón de Córdoba

La gran favorita se hace con el triunfo en categoría femenina tras una carrera pasada por agua

Córdoba presente en el Mundial de Atletismo: Avilés y Ouhaddou compiten en Japón

La atleta Fátima Ouhaddou, vencedora femenina de la Media Maratón de Córdoba 2025
La atleta Fátima Ouhaddou, vencedora femenina de la Media Maratón de Córdoba 2025
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Houssame Benabbou y Fátima Ouhaddou se hacen con la victoria en la Media Maratón de Córdoba, la prueba estrella del atletismo cordobés que puso el broche final a su trigésimo novena edición. Han coronado un recorrido único que finalizan cruzando en primer lugar, en ... sus respectivas modalidades, la emblemática Puerta del Puente.

