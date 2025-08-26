Este hotel de Córdoba se convertirá en un mercadillo todos los meses

El encanto de los productos artesanales y el ambiente único de un hotel con vistas a la Mezquita-Catedral de Córdoba se unirán en una nueva cita que promete conquistar a cordobeses y visitantes. A partir del 14 de septiembre, el Hotel Eurostars Conquistador abrirá sus puertas cada segundo domingo de mes para celebrar «Córdoba Mía», un mercadillo que reunirá moda, diseño y creatividad en pleno corazón de la ciudad.

La propuesta, que convertirá el hotel en un escaparate efímero, ofrecerá una cuidada selección de moda, decoración, artesanía o diseño, apostando por marcas emergentes y productos únicos. Sus organizadores explican que la intención es «convertir a la ciudad en algo mucho más que historia y monumentos, en una experiencia única».

https://www.tiktok.com/@cordobamia.market/video/7542241185738394902

Los asistentes podrán descubrir piezas exclusivas, muchas de ellas hechas a mano, y conocer a los propios creadores detrás de cada propuesta. La ubicación, en pleno centro histórico, permitirá además que la visita se convierta en un plan redondo, combinando el paseo por el mercadillo con el atractivo turístico de la zona.

En los últimos años, este tipo de markets se han consolidado como una tendencia al alza en Córdoba, ofreciendo una alternativa de ocio para el fin de semana. No solo fomentan el consumo local y el apoyo a emprendedores, sino que también permiten disfrutar de un ambiente distendido y diferente al de los espacios comerciales habituales.

«Córdoba Mía» nace con vocación de convertirse en una cita imprescindible en el calendario de la ciudad, sumándose a la oferta de mercadillos ya existentes y aportando su propio sello: creatividad, cercanía y un enclave privilegiado.