restauración

Los hosteleros piden una patrulla policial exclusiva para el control de veladores en Córdoba

Los comerciantes y vecinos presentan sus alegaciones al borrador de la nueva ordenanza municipal para 2026 en la que trabaja Urbanismo

La nueva ordenanza de veladores de Córdoba, para 2026: permisos por metros cuadrados y control por código QR

Terrazas ocupadas en la plaza de la Corredera
Terrazas ocupadas en la plaza de la Corredera Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Urbanismo, hosteleros y vecinos de Córdoba están inmersos en la elaboración de la nueva ordenanza de veladores. En los próximos días, tienen previsto reunirse los agentes implicados para presentar alegaciones al borrador que ya adelantó el edil Miguel Ángel Torrico el pasado mes de ... junio. Ahí explicó que la nueva regulación municipal de las terrazas entrará en vigor a principios de 2026 y adelantó algunas novedades.

