Los hosteleros piden una patrulla policial exclusiva para el control de veladores en Córdoba

Urbanismo, hosteleros y vecinos de Córdoba están inmersos en la elaboración de la nueva ordenanza de veladores. En los próximos días, tienen previsto reunirse los agentes implicados para presentar alegaciones al borrador que ya adelantó el edil Miguel Ángel Torrico el pasado mes de ... junio. Ahí explicó que la nueva regulación municipal de las terrazas entrará en vigor a principios de 2026 y adelantó algunas novedades.

Los permisos no se concederán estableciendo un número de sillas y mesas determinadas, sino por metros cuadrados. Además, las terrazas estarán delimitadas con tachuelas, al estilo de las que señalizan los carriles bici, marcando las cuatro esquinas de cada velador. Tras ese primer borrador, los hosteleros de Córdoba han recopilado las quejas, sugerencias y opiniones de más de 200 comerciantes y presentarán sus alegaciones a la ordenanza.

En declaraciones para ABC, el vicepresidente de Hostecor, Miguel Ángel Morales, explica que una de las peticiones es la creación de una patrulla policial dedicada exclusivamente al control de veladores «que sea única y especializada solo para eso, que no sea una patrulla que pasa por allí, que se dedique al control de veladores únicamente».

Piden una patrulla «especializada dentro de la Delegación de Movilidad, con el que podamos tener una conversación tanto empresarios como vecinos». Señala que «la base de esto está en el diálogo y la comunicación, esta es una gran medida que hemos propuesto nosotros, la hemos colocado otra vez sobre la mesa después de muchos años intentándolo».

Además, también reclaman «más celeridad» a la hora de tramitar las altas de los veladores y abrir nuevas licencias. «Hay un gran atasco y licencias de apertura que van ya por 7 u 8 años. Se está acabando el año y no tenemos licencia para el 2025, ni podemos pedir todavía para el 2026».

También solicitan que se permita usar el 100% del aforo en los metros cuadrados designados para cada comercio. «Que no nos notifiquen lo que podemos poner o no dentro de nuestro espacio», apunta Morales, quien defiende también una «mayor flexibilidad» a la hora de los horarios para que pueda permanecer la terraza montada, pero sin uso hasta las 4.00 horas en aquellos comercios que tengan licencia para cerrar a esa hora.

El vicepresidente de Hostecor reclama que «los casos especiales» puedan autoregularse dentro de la norma. «Cuando nos dicen, salvo casos excepcionales, pedimos que se nombren y se analicen las distintas particularidades». Pone el ejemplo de la plaza de la Corredera, donde comerciantes y hosteleros «hicieron un plano con los metros de cada uno y se autorregularon dentro de lo que la norma les permite», matiza.

Es decir, hay zonas de Córdoba como la propia Corredera o Isla Fuerteventura donde hay mucho espacio para veladores sin incumplir la ordenanza municipal. «Si hay espacio de sobra, vamos a jugar con ese espacio, siempre pagando la tasa correspondiente por ocupación de vías públicas. Tenemos que tener en cuenta que Córdoba es muy variada, tiene avenidas enormes y calles estrechas», explica Morales.

Los vecinos exigen que «se regule el ruido, se respete el tránsito peatonal y mayor limpieza»

Por su parte, los vecinos pedirán en este periodo de alegaciones a la ordenanza que «se prime por el interés público y el interés general por encima del particular. La terraza como es un derecho, es una oportunidad». Así lo expresa para ABC el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, Juan Andrés de Gracia, que aboga por una «convivencia con el sector hostelero».

Para ellos hay tres asuntos fundamentales. El primero radica en «defender respetar el tránsito peatonal porque ahora mismo se dan caso de calles cortadas y obstáculos en el acceso a casas, pasos de peatones o paradas de autobús. Debemos tener unas aceras suficientes, no ocupadas permanentemente y de forma excesiva por los veladores».

Por otro lado, exigen también que se regule el ruido. El representante vecinal pide «respeto por los horarios, que no haya ruido al exterior con televisiones o música, queremos que se aplique la nueva normativa de protección de la calidad acústica, aprobada por el Gobierno andaluz este año y que está en plena vigencia».

El tercer pilar sobre el que basan sus reclamaciones es el de la limpieza. «Hay una obligación de dejar las zonas en el estado en que se les deja a todas las terrazas y demás, pero vemos servilletas, restos de comida y demás permanentemente, aunque parezca que por la noche se recoge en una parte determinada, pero acaban quedándose en acera, acaban ensuciando las calles de Córdoba», apunta de Gracia.