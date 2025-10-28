Piden cárcel a un hostelero de Córdoba por desviar fondos del negocio a su cuenta corriente

Un empresario cordobés del sector de la hostelería se enfrenta a cuatro años de prisión acusado de un delito continuado de apropiación indebida por desviar de forma reiterada dinero de las cuentas de la empresa de la que era administrador único a sus ... cuentas personales.

El relato de la calificación del Ministerio Público recoge que la sociedad, constituida por cinco socios —cuatro de ellos con una participación del 24% y el acusado con un 4%—, tenía como objeto social la prestación de servicios de restauración y hostelería. El acusado fue designado como administrador único de la sociedad, cargo que, según los estatutos, no era remunerado.

No obstante, y de acuerdo con la Fiscalía, el acusado aprovechó su posición para realizar numerosas transferencias desde las cuentas bancarias de la sociedad hacia cuentas de su titularidad, así como reintegros en efectivo mediante una tarjeta vinculada a dichas cuentas. Estas operaciones se habrían efectuado tanto durante el tiempo en que ejercía como administrador como después de haber cesado en el cargo, sin autorización alguna de los demás socios.

El perjuicio económico causado a la sociedad asciende, según el Ministerio Público, a más de 50.000 euros, cantidad que los socios reclaman como indemnización. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, por lo que solicita para él cuatro años de prisión, además de una multa de diez meses con una cuota diaria de ocho euros.