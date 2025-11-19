El Hospital San Juan de Dios de Córdoba incorpora una innovadora técnica para el tratamiento de la fibrilación auricular

El Hospital San Juan de Dios de Córdobaha informado este miércoles, en un comunicado, de que ha realizado con éxito las primeras intervenciones mediante 'ablación de campo pulsado' o técnica 'PulseSelect' para el tratamiento de la fibrilación auricular, el tipo de arritmia más prevalente.

Esta técnica de alta precisión, desarrollada dentro de la Unidad de Corazón por Grupo Corpal, supone un avance significativo en el abordaje percutáneo de esta patología ya que reduce los riesgos asociados y favorece una recuperación más rápida del paciente.

La fibrilación auricular es un tipo de arritmia cardíaca común en la que las cámaras superiores del corazón (aurículas) laten de manera rápida y desorganizada en lugar de contraerse de forma coordinada. Mediante esta técnica se utilizan pulsos eléctricos de alta intensidad y muy corta duración para desvitalizar selectivamente el tejido cardíaco donde se origina la arritmia.

Un servicio de Cardiología a la vanguardia

Para el director gerente del Hospital, Horacio Pijuán, la incorporación de esta técnica sitúa a su servicio de Cardiología a la vanguardia de las técnicas para abordar las enfermedades cardiovasculares y refuerza la apuesta del centro por combinar excelencia, experiencia y calidad en la atención a los pacientes, desde un abordaje colaborativo y transversal entre servicios.

Por su parte, el doctor José María Segura, cardiólogo de Grupo Corpal, asegura que «la implantación de 'PulseSelect' supone un paso adelante en nuestra apuesta por ofrecer a los pacientes los tratamientos más avanzados disponibles en la actualidad, y nos convierte en uno de los centros pioneros de Andalucía que cuentan con esta técnica, lo que refuerza nuestro compromiso con la excelencia asistencial y la calidad».

En este sentido, el doctor Segura destaca que la puesta en marcha de este procedimiento ha sido posible gracias a la formación especializada del equipo cardiológico Corpal-Cardiolumen, así como a la incorporación de equipamiento médico de última generación, «respaldado por protocolos específicos desarrollados por el Hospital para garantizar la máxima seguridad y eficacia en la aplicación de esta técnica».