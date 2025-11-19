Suscríbete a
ABC Premium

sanidad

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba incorpora una innovadora técnica para el tratamiento de la fibrilación auricular

Destaca que es «un avance significativo» en el abordaje de este tipo de arritmia, la más prevalente, pues reduce riesgos y favorece una recuperación más rápida

El Hospital San Juan de Dios incorpora nuevos equipos de diagnóstico para el cáncer de mama

La Orden de San Juan de Dios retoma los trámites para impulsar la ampliación de su hospital en Córdoba

Intervención en el hospital San Juan de Dios mediante la técnica 'PulseSelect'
Intervención en el hospital San Juan de Dios mediante la técnica 'PulseSelect' abc

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Hospital San Juan de Dios de Córdobaha informado este miércoles, en un comunicado, de que ha realizado con éxito las primeras intervenciones mediante 'ablación de campo pulsado' o técnica 'PulseSelect' para el tratamiento de la fibrilación auricular, el tipo de arritmia más prevalente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app