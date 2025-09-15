El Hospital Reina Sofía busca un plan para destascar el tránsito de 17.000 personas a diario

El Hospital Universitario Reina Sofía, referente en muchas facetas del ámbito sanitario, también tiene en marcha un Plan de Movilidad para mejorar el tránsito de las más de 17.000 personas que acuden al centro sanitario a diario. El documento ha sido solicitado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como ejemplo para exportarlo a otros hospitales de Andalucía.

El Plan de Movilidad del Reina Sofía es clave porque buena parte de la complejidad de los movimientos por carretera que confluyen en la zona de Poniente vienen motivados por los desplazamientos de entrada y salida del complejo sanitario de los profesionales que trabajan en él, los proveedores que tienen que acudir al mismo y los ciudadanos de distintas zonas de la ciudad y la provincia (y algunos casos de otras provincias) que asisten a diario para sus citas o tratamientos.

El hospital de referencia de la provincia de Córdoba, además, es un centro en continua expansión que requiere una persistente adaptación. La próxima ampliación será el gigante edificio de Consultas Externas Materno-Infantil. Sin embargo, no es tampoco el único motor de la convulsión del tráfico que hay en Poniente. De hecho, el centro sanitario tiene el espacio que tiene porque empieza a estar constreñido por otras infraestructuras municipales.

El complejo cada vez está más rodeado por la expansión residencial; por la mayor demanda de las facultades cercanas, como Medicina o Ciencias de la Educación, a las que se une la reactivación en Agrónomos de un centro de Formación Profesional; y por la Ronda Oeste, que lo bordea por el suroeste y supone una carga de entrada de tráfico significativa.

Precisamente, la expansiónresidencial empieza a acotar por completo el hospital. Recientemente se han dado los primeros pasos para que los talleres y naves de la avenida Menéndez Pidal, entre la zona de Urgencias y el Hospital Provincial, se urbanicen por completo y pasen a ser una parcela de uso para viviendas. Por la avenida del Aeropuerto, el Ayuntamiento de Córdoba también ha dado los primeros pasos para la construcción de un nuevo barrio en los terrenos adyacentes de Urende (el PP-O8).

Con este panorama, el director de Servicios Generales del Reina Sofía, José Luis Gómez de Hita, desgrana en ABC cómo se prepara el centro para soportar toda la movilidad que genera el hospital y que se verá afectada en los próximos meses y años por este crecimiento de la ciudad. El máximo responsable del Plan de Movilidad, que es un asunto en el que viene trabajándose desde años (inicialmente con un gran rechazo y ahora mucho más entendido), asegura que lo han elaborado «conscientes de la complejidad» que genera el hospital en los movimientos de personas y vehículos que se producen cada día «en la zona de Poniente».

De hecho, detalla que «tenemos calculado que por el hospital pasan más de 17.000 personas cada día». Todo esto simplemente en los complejos del Hospital General, Consultas Externas, Materno-Infantil y Hospital Provincial, ya que el Reina Sofía también tiene adscrito el Castilla del Pino o Los Morales.

Objetivos

El objetivo de la nueva 'Biblia de la movilidad en el hospital' es tratar de conseguir que ésta «sea lo más sostenible posible». Gómez de Hita, además, aclara que esta meta no es una simple frase hecha, sino que apunta que los motivos que le llevan a fijarse este objetivo es triple: «Por una cuestión ambiental», para reducir los ruidos, humos y contaminación que se genera en un espacio que debe ser especialmente contrario a todos ellos; «por una condición de salud», puesto que es mejor acudir al trabajo o una cita en bici, patinete o andando que solo en un vehículo; y «por confortabilidad de las personas hospitalizadas y quienes trabajan allí», a las que se le debe proporcionar un aire más limpio y más silencio alrededor.

Para lograr esa movilidad más sostenible, el Reina Sofía tiene la misión y el objetivo de que «los ciudadanos y los trabajadores elijan otro medio distinto para ir al hospital que ir solo en su coche». La prioridad es «convencerlos de otras alternativas, aquí no se va a obligar nada a nadie». Y eso sólo es posible, admite, demostrando y haciendo posible que otras opciones «sean tan rápidas o más que el coche y sobre todo más baratas, que motiven también un ahorro».

El Reina Sofía tiene actualmente 2.700 plazas de aparcamiento, y mientras «más hacemos más se llenan», así que ha concluido que «ésta no puede ser la solución ni podemos dar una oferta infinita». La vía pasa por «convencer» de que se puede ir, desde muchos puntos de la ciudad, «andando», esa es «nuestra prioridad». Para ello, es fundamental mejorar los acerados de las calles de acceso al centro. En este sentido, Gómez de Hita explica que es fundamental «mejorar acerados de las calles de acceso y las sombras-arbolado». En este punto, pone como ejemplo la colaboración con el Ayuntamiento para dotar de estas mejoras «a la calle Doctor Gonzalo Miño», que permite llegar desde el Parque Cruz Conde vía Fontanar al hospital andando.

Noticia Relacionada El Reina Sofía instalará 3.500 paneles solares para autoabastecimiento y sombra en el aparcamiento principal Javier Gómez El proyecto tiene un presupuesto de 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses

Luego, la apuesta también debe ir por hacerlo en vehículos de movilidad personal, «principalmente la bicicleta», en transporte público (Aucorsa o taxis) y, finalmente, «por compartir coche». En este punto, Gómez destaca «hay que finalizar los enlaces del carril bici al hospital de los cuatro que se acercan» como el que sube del zoológico, la avenida Menéndez Pidal, el de Pintor Espinosa o la avenida del Aeropuerto.

Además, el director de Servicios Generales del Reina Sofía destaca la inversión que se ha hecho para que los «aparcamientos de bicis y patinetes de nuestro personal sean acorazados con rejas y acceso sólo con tarjeta de profesional», y la ampliación de los abiertos para los usuarios.

El Plan de Movilidad ha estudiado incluso desde dónde vienen más personas a diario al hospital (por seguimiento de códigos postales) para avanzar mejoras en el transporte colectivo. Los flujos de personas y tráficos más altos parten desde Levante, Fátima y Carlos III. Aquí, los directivos están trabajando codo con codo con Aucorsa para intentar realizar algunas mejoras.

Hay varias alternativas, explica el director de Servicios Generales del Reina Sofía, y en muchas de ellas se trabaja: «Pero somos muy conscientes de que lo que es bueno para nosotros a lo mejor es inviable o excesivamente costoso para Aucorsa». Entre las propuestas que se barajan están conseguir que las líneas 2, 3 y 12, las que más personal llevan, sean más directas y necesiten menos transbordos para llegar al Reina Sofía. Incluso, se estudia un bus exprés que vaya directo desde estos barrios al centro sanitario en las horas punta de entrada y salida de turnos desde las zonas de las que llegan más profesionales.

Nueva doble calzada

el tráfico. Cómo evitar las retenciones que se producen casi a diario en el entorno del hospital o el mismo recinto, y también el colapso de los aparcamientos. En este sentido, hay varias mejores, algunas ya implementadas y otras previstas en el Plan Director para el futuro. Entre las realizadas, están duplicación de la calzada de la calle San Alberto Magno desde Medicina hacia el avenida del Aeropuerto (frente a los edificios de Consultas Externas), gracias a la oportunidad que ha ofrecido la obra del Materno-Infantil. Allí se han colocado las nuevas paradas de taxi y bus. Han provocado algunas protestas de los sindicatos.

Al respecto, el director de Servicios Generales apunta con mesura que «todos los cambios implican una adaptación» y explica que el motivo de la decisión, entre otros, es que «se ha desplazado el centro del hospital hacia esta calle», que además «se ha duplicado la calzada en su sentido ascendente».

La reordenización del tráfico interior del recinto ha conseguido que la «calle cubierta», la zona de la calzada entre el Hospital General y Consultas Externas, se dedique sólo de subida a las «Urgencias» del Materno Infantil. El objetivo, esto ya para el Plan Director, es que las urgencias infantiles, en el futuro, también tengan acceso en planta baja por una zona similar a las Urgencias generales. Precisamente, allí también se ha instalado una parada de taxi nocturna para evitar molestias a los usuarios del mismo. El futuro pasa por que la calle cubierta sea completamente peatonal y una zona de ocio entre edificios. Un gigante vestíbulo.

Otro objetivo en la reordenación del tráfico será duplicar la calle San Alberto Magno en sentido descendente, acabando con el cuello de botella del acceso hacia la avenida Menéndez Pidal. Además, se tratará de bajar más la entrada al aparcamiento principal con el objetivo de limitar las colas de vehículos.