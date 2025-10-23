Suscríbete a
El Hospital Quirónsalud Córdoba implanta con éxito el primer desfibrilador extravascular en la medicina privada en España

A diferencia del dispositivo tradicional, no entra en las venas o en el corazón, sino que se coloca bajo del esternón, produciendo mejores resultados

Un momento de la intervención del doctor Casares en el Hospital Quirónsalud Córdoba abc

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha informado este jueves, en un comunicado, de un nuevo hito en su trayectoria: ha implantado con éxito el primer desfibrilador extravascular retroesternal que se coloca en un complejo sanitario privado en España.

El doctor Jaime Casares, que ha ... dirigido la intervención junto a Javier Moya, ambos cirujanos cardiovasculares, ha destacado la importancia de contar con «una dotación tecnológica del más alto nivel para implantar estos dispositivos de gran complejidad» y que el equipo quirúrgico esté «perfectamente coordinado con otros servicios como Anestesiología, Cardiología, UCI y Enfermería».

