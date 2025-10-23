El Hospital Quirónsalud Córdoba implanta con éxito el primer desfibrilador extravascular en la medicina privada en España

El Hospital Quirónsalud Córdoba ha informado este jueves, en un comunicado, de un nuevo hito en su trayectoria: ha implantado con éxito el primer desfibrilador extravascular retroesternal que se coloca en un complejo sanitario privado en España.

El doctor Jaime Casares, que ha ... dirigido la intervención junto a Javier Moya, ambos cirujanos cardiovasculares, ha destacado la importancia de contar con «una dotación tecnológica del más alto nivel para implantar estos dispositivos de gran complejidad» y que el equipo quirúrgico esté «perfectamente coordinado con otros servicios como Anestesiología, Cardiología, UCI y Enfermería».

El desfibrilador automático implantable (DAI) extravascular Aurora EV-ICD TM es un dispositivo electrónico que se coloca dentro del cuerpo para prevenir muertes súbitas por arritmias cardíacas malignas y, a diferencia del DAI tradicional, «no entra directamente en las venas o en las cavidades cardíacas, sino que se coloca por debajo del esternón, en el espacio retroesternal, muy próximo al pericardio y al corazón», ha explicado Casares.

Este dispositivo detecta cuando el corazón tiene una arritmia y, si es necesario, administra terapias que pueden ser incruentas (extraestímulos) y cruentas (descargas eléctricas -desfibrilación-) para restablecer un ritmo cardiaco normal. En la intervención, se hace una pequeña incisión en el borde izquierdo del esternón. A través de dicha incisión «se tuneliza un electrodo con forma de ɛ al espacio retroesternal, es decir, justo debajo del esternón. Posteriormente, se tuneliza el electrodo por encima del tórax izquierdo hasta un bolsillo subcutáneo en el que se aloja el generador del desfibrilador».

«Se revisan las señales eléctricas que recoge el sistema para asegurarnos de que detecte y corrija correctamente los ritmos anormales», se ha informado desde este complejo sanitario cordobés. Casares ha destacado que el DAI extravascular Aurora, desarrollado por Medtronic, es menos invasivo que los dispositivos que van dentro del corazón (intracardiacos) y presenta menos riesgo de infecciones locales o infecciones que comprometan a las válvulas cardíacas.

La elección del tipo paciente, clave

Es adecuado para los pacientes con acceso venoso difícil o que han tenido infecciones previas en los dispositivos intracardiacos. Este sistema es el primer desfibrilador cuyo cable se coloca bajo el esternón, fuera del corazón y el sistema vascular. Proporciona tanto terapia de desfibrilación como terapia de estimulación antitaquicardia (ATP), de forma única. Es similar tanto en tamaño como en forma y vida útil a los dispositivos transvenosos convencionales.

Este doctor ha hecho hincapié en la importancia de la selección del paciente, ya que «no todos los pacientes con riesgo de arritmias son candidatos ideales para este dispositivo». «Los candidatos para recibirlo son los que tienen riesgo de muerte súbita por arritmias ventriculares, los pacientes jóvenes que se beneficiarían de evitar un cable dentro del corazón. Este dispositivo requiere que el sistema de conducción cardiaco esté intacto (que el paciente no necesite un marcapasos)», ha explicado.

Sin embargo, esta cirugía «no sería adecuada para pacientes con anatomías complejas, aneurismas, con ventrículos grandes, y tampoco para las personas muy delgadas ni obesas, ya que la anatomía puede dificultar la colocación correcta».

Casares ha insistido en que «la clave para un implante exitoso de DAI extravascular Aurora radica en la cuidadosa selección del paciente, un conocimiento anatómico detallado, realizar la preparación y el soporte adecuados, y la evaluación rigurosa de la función eléctrica del sistema». El DAI extravascular sistema Aurora se ha implantado ya en 5.000 pacientes en todo el mundo, alcanzando una tasa de éxito en el implante del 97% y el éxito en la desfibrilación del 98,7% y cumpliendo los criterios de seguridad, según los resultados del estudio 'Pivotal' publicado en The New England Journal os Medicine. Recibió el marcador CE (Conformité Europèenne) en 2023.

El paciente intervenido estuvo ingresado 3 días, pudiendo recuperar sus actividades cotidianas a las dos semanas, siempre con precauciones, como evitar ejercicio físico intenso en los primeros dos meses. Casares ha resaltado que el Hospital Quirónsalud Córdoba goza de una dotación tecnológica y profesional del más alto nivel para llevar a cabo este tipo de intervenciones de gran complejidad, disponiendo de un bloque quirúrgico de última generación con quirófanos integrados y una UCI dotada con la última tecnología en cuidados críticos, que permite asumir estas cirugías de altísima complejidad con todas las garantías y un porcentaje de éxito muy alto.