11 horas seguidas de fiesta: así es el Festival Universitario de Córdoba que se celebra en septiembre y cómo comprar las entradas

Los jóvenes cordobeses tendrán un festival universitario antes de iniciar el curso lectivo. El próximo viernes 12 de septiembre en el recinto ferial de El Arenal tendrá lugar el Sound Project Bienvenida Universitaria 2025. El mismo tendrá aproximadamente 11 horas de duración con actuaciones en directo de artistas y DJs internacionales.

El evento contará con espectáculos audiovisuales, zonas interactivas, foodtrucks e incluso stands universitarios. Incluso la Universidad de Córdoba ha querido participar en el festival y contará con una zona de información donde pondrán a la venta su merchandising y realizarán concursos entre los asistentes.

También habrá una barra libre entre los asistentes. Será durante las dos primeras horas del festival en el que habrá cerveza, tinto y rebujito gratis. El plato fuerte del festival será el artista dominicano Chimbala, reconocido por BillBoard como uno de los principales referentes del dembow en América Latina. Sus canciones tienen millones de reproducciones, destacando canciones como 'Che che' o 'Loco'.

También participarán artistas de flamenco, como Califa Jerezano e incluso con la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. El festival tiene un precio de 21 euros y se puede adquirir a través de El Corte Inglés. Asimismo, los jóvenes que cuentan con el Bono Cultural podrán adquirir su entrada de manera gratuita.