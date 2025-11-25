Suscríbete a
Música

Hombres G llegará al Córdoba Live 2026 el próximo 19 de junio

La banda de David Summers entra la cita del Arenal junto a Dani Martín (10 de junio) y dentro de su nueva gira

El Ayuntamiento da 600.000 euros de ayudas al Córdoba Live y el Califas Fest en medio de las críticas de PSOE y Hacemos

Hombres G en su último concierto en Córdoba hace dos años
Hombres G en su último concierto en Córdoba hace dos años

J. Pino

Córdoba

Hombres G y el Córdoba Live 2026 han anunciado la participación del mítico grupo en la edición del verano próximo del festival cordobés, en concreto el 19 de junio dentro de la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', que les llevará ... por toda España. Además, estrenarán el próximo abril un documental en el que narrarán su historia.

