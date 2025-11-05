Suscríbete a
El hombre hallado muerto con signos de violencia en Málaga es un vecino de Puente Genil

La Guardia Civil investiga el suceso en Alpandeire, en el que todo apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico

Abandonan el cadáver de un varón en un muelle de Puerto Banús y se dan a la fuga

Un pastor de Alpandeire halla el cadáver de otro hombre en Málaga, que murió por diversos traumatismos

Localidad de Alpandeire, en que apareció el cadáver
Rocío Díaz

Puente Genil

La Guardia Civil ha abierto una investigación, tras el hallazgo de un cadáver el pasado domingo abandonado en una cuneta de de la carretera A-369, dentro del término municipal de Alpandeire, una pequeña localidad de la Serranía de Ronda.

Según ha podido confirmar ... ABC, el cadáver hallado con signos de violencia corresponde a un varón de 42 años y vecino de la localidad cordobesa de Puente Genil, cuyo nombre corresponde a las iniciales A.H.

