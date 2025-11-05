El hombre hallado muerto con signos de violencia en Málaga es un vecino de Puente Genil

La Guardia Civil ha abierto una investigación, tras el hallazgo de un cadáver el pasado domingo abandonado en una cuneta de de la carretera A-369, dentro del término municipal de Alpandeire, una pequeña localidad de la Serranía de Ronda.

Según ha podido confirmar ... ABC, el cadáver hallado con signos de violencia corresponde a un varón de 42 años y vecino de la localidad cordobesa de Puente Genil, cuyo nombre corresponde a las iniciales A.H.

Aunque desde el Instituto Armado ya se encuentran recabando pruebas para dilucidar el origen del fallecimiento y determinar a los culpables, todo apunta a un posible ajuste de cuentas, relacionado con el narcotráfico. Noticia Relacionada Puente Genil celebrará el 3 de octubre una gran movilización contra los últimos tiroteos y reyertas Rocío Díaz El alcalde, Sergio Velasco (PP), cuenta con el apoyo de todos los grupos y avisa de que la protesta «no va contra ninguna administración» El cuerpo sin vida de este varón fue localizado por un pastor de la zona cuando paseaba por un carril de tierra, próximo a la carretera que va de Ronda-Gaucín, punto en el que aseguró que no estaba dicho cadáver cuando hizo el camino de ida. Hasta el lugar del suceso se desplazaron los servicios de emergencia y la Guardia Civil, que se hizo cargo de la investigación, tras comprobar que el cuerpo presentaba lesiones. Traumatismos Tras ser el cadáver trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, explicó a los medios de comunicación que los forenses determinaron que la víctima presentaba «diversos traumatismos». Con este hallazgo, ya son cuatro las muertes vinculadas a investigaciones judiciales que han trascendido en apenas 48 horas en la provincia de Málaga.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión