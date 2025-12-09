La historia de Kai, la lince ibérico liberada por la Junta en Adamuz tras perder una pata

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en la liberación de un ejemplar de lince ibérico ('Lynx pardinus') en Adamuz, una actuación que devuelve al medio natural a la hembra 'Kai' ... tras completar un complejo proceso de recuperación y rehabilitación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los Villares.

La suelta se ha llevado a cabo en el paraje de Valderragos, en el área de reintroducción de Guadalmellato, un territorio que ha sido clave en la consolidación del lince ibérico en Sierra Morena y que hoy vuelve a convertirse en escenario de esperanza para una especie que ha protagonizado uno de los mayores éxitos de conservación del continente europeo.

Kai ha llegado al punto de liberación equipada con un collar de seguimiento que permitirá monitorizar sus desplazamientos, estudiar su comportamiento y certificar que se adapta de nuevo a su territorio.

Catalina García ha señalado que esta suelta tiene un valor añadido porque «ha representado una segunda oportunidad para un ejemplar que sufrió una lesión grave y que, gracias al trabajo veterinario y técnico, ha recuperado su capacidad para vivir de nuevo en libertad». Sobre este aspecto, ha destacado que la historia de Kai simboliza «la fortaleza de la especie y la importancia de los recursos públicos que Andalucía ha puesto al servicio de su conservación».

Lince liberada tras lesión

La consejera ha explicado que Kai nació en libertad en 2013 y pertenece a una línea genética de alto valor. Es hija de 'Eclipse', una de las hembras fundadoras del núcleo de Guadalmellato y una de las primeras que contribuyeron a la expansión del lince en el término municipal de Adamuz. En julio de 2025 fue detectada con una lesión grave en la extremidad trasera derecha que obligó a su extracción inmediata del medio natural. La intervención veterinaria derivó en la amputación de la extremidad.

Posteriormente, Kai fue trasladada al CREA Los Villares, donde inició un proceso de rehabilitación orientado a valorar su movilidad, su capacidad predatoria y su comportamiento general. El equipo técnico ha confirmado que, pese a la amputación, la hembra mantiene una condición física adecuada y está preparada para desenvolverse en libertad dentro de su territorio histórico.

Andalucía ha alcanzado en 2024 la cifra de 836 ejemplares dentro de la población peninsular, que suma 2.401 linces. Según la consejera, este crecimiento ha sido posible gracias al trabajo continuado, a la ciencia aplicada y la colaboración entre administraciones y sociedad, y ha incidido en que la comunidad autónoma es uno de los territorios con mayor número de ejemplares dentro de la Península.