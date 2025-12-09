Suscríbete a
Meido Ambiente

La historia de Kai, la lince ibérico liberada por la Junta en Adamuz tras perder una pata

Recuperada en el Centro de Recuperación de Especies Animales de Córdoba se suma a la zona del Guadalmellato, una de las más ricas en esta especie ahora mismo

Igabrum, la lince ibérica hallada en la Sierra de Cabra que 'revoluciona' la huella de esta especie en Andalucía

Kai tras su salida al exterior en su liberación en Adamuz
Kai tras su salida al exterior en su liberación en Adamuz EFE

ABC Córdoba

Córdoba

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este martes en la liberación de un ejemplar de lince ibérico ('Lynx pardinus') en Adamuz, una actuación que devuelve al medio natural a la hembra 'Kai' ... tras completar un complejo proceso de recuperación y rehabilitación en el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Los Villares.

