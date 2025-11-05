«Mi hermana bajó al puerto y no volvió a subir»: la familia de Soraya Borrallo cree que está en el mar

La señal del teléfono móvil de Soraya Borrallo, la cordobesa desaparecida el pasado mes de febrero en La Palma, se perdió en la zona del barranco del aserradero de Santo Domingo, justo antes de llegar al puerto donde solía bañarse. Desde ese punto, no ... volvió a registrarse actividad alguna. Así lo ha relatado su hermana, Ángeles Borrallo, en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

Según explica, los últimos resultados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirman que «la última señal de su móvil lo sitúa en este barranco donde le gustaba acudir, pero ese día no volvió a subir», ha detallado.

Ángeles asegura que, aunque la familia no dispone de certezas absolutas, «pensamos que al menos ya conocemos la respuesta que buscábamos». «Hay un porcentaje muy alto de que mi hermana esté en el mar; bajaba mucho a bañarse y hacía mal tiempo», ha indicado.

La hermana ha asegurado muy afectada que «siempre vamos a estar buscándola mientras vivamos, pero hay que ser realistas: es muy difícil que aparezca».

Respeto a su dolor

En su mensaje, Ángeles ha pedido respeto a los vecinos y espacio para la familia: «Os estamos diciendo lo último que sabemos. No queremos conocer vuestras hipótesis. Nuestra prioridad son nuestros padres, que recuperen un poco su vida. Mi madre no quiere ni salir a la puerta».

«Sabemos que siempre estáis con nosotros. No nos sienta mal que nos preguntéis cómo estamos, pero no que nos digáis lo que creéis que ha podido pasar. No necesitamos palabras para sentir el cariño de todo el pueblo, pero tenemos que intentar seguir adelante», ha explicado muy afectada.

Por último, Ángeles ha querido expresar su agradecimiento a las instituciones y personas que han colaborado en la búsqueda: «Queremos agradecer a La Palma, al alcalde de Montemayor y al de Garafía, a la Policía Judicial y a la mucha gente que nos está ayudando», ha concluido.