Sucesos

«Mi hermana bajó al puerto y no volvió a subir»: la familia de Soraya Borrallo cree que está en el mar

La UCO de la Guardia Civil ha localizado la última señal del móvil de la montemayorense desaparecida en febrero en el barranco del aserradero de Santo Domingo, en La Palma

Buscan a una mujer cordobesa que desapareció en la isla de la Palma el 15 de febrero

Soraya Borrallo en la isla de La Palma
Soraya Borrallo en la isla de La Palma Ángeles Borrallo
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

La señal del teléfono móvil de Soraya Borrallo, la cordobesa desaparecida el pasado mes de febrero en La Palma, se perdió en la zona del barranco del aserradero de Santo Domingo, justo antes de llegar al puerto donde solía bañarse. Desde ese punto, no ... volvió a registrarse actividad alguna. Así lo ha relatado su hermana, Ángeles Borrallo, en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

