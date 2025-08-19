Hallan muerto al hombre, de 59 años, que había desaparecido el domingo en Córdoba

Trágico desenlace el que ha tenido el caso de la desaparición de Enrique Barona, el hombre al que se había perdido la pista este domingo en Córdoba; en concreto, en la zona de Sansueña.

SOS Desaparecidos y la Policía Nacional han informado de que el cuerpo sin vida de este varón, de 59 años de edad, ha sido encontrado sin vida en la tarde-noche de este martes.

Noticia Relacionada Hallan junto a un río en Dos Torres el cadáver del hombre de 71 años desaparecido ABC Córdoba Pendiente de la identificación del mismo, la Guardia Civil había emprendido una batida esta mañana con un grupo de voluntarios

En concreto, desde el citado Cuerpo de Seguridad se ha explicado que el cadáver ha sido encontrado entre la maleza cerca del puente de Miraflores. Se ha activado la comisión judicial hace aproximadamente una hora.

Dado el escaso tiempo pasado desde el hallazgo de su cuerpo, no se conocen aún las causas que han provocado su muerte. El fatal desenlace se ha conocido cuando se cumplían dos días sin pistas de su paradero.

Se trataba, además, de una desaparición que tenía un componente especial de riesgo. Porque su familia había alertado de que esta persona necesitaba medicación.