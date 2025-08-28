Hallan muerta a una mujer en una nave abandonada del polígono de Chinales

La Policía Nacional de Córdoba ha intervenido este jueves tras el hallazgo del cadáver de una mujer en una nave abandonada en el polígono de Chinales de la capital cordobesa.

Desde este Cuerpo de Seguridad del Estado, se ha indicado que los agentes tuvieron que recabar la presencia de los bomberos para poder recuperar el cuerpo, pues se encontraba en una zona de difícil acceso.

Noticia Relacionada Encuentran muerto a un ciclista en Alcolea R. A. La familia había denunciado la desaparición del hombre, fallecido por causas naturales mientras hacía deporte

Ha sido en torno a las 11.00 horas cuando se ha recibido un aviso en el que se informaba de la aparición de un cuerpo sin vida en un recinto en desuso en la calle Sor Ángela de la Cruz.

Tras la intervención de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento, se recuperó el cadáver. Desde la Policía Nacional, se ha indicado que el cuerpo hallado sin vida no presenta indicios de criminalidad. Ahora, se está a la esepra de que la autopsia determine las causas de la muerte.