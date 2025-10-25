La Guardia Civil investiga a un vecino de Priego de Córdoba por caza furtiva de jabalíes

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Priego de Córdoba como presunto autor de un delito contra la flora y fauna por practicar la caza ilegal de jabalíes en un coto sin autorización.

La investigación se inició tras la denuncia presentada ... por el representante de un coto de caza situado en la zona sur de la provincia, quien alertó de que una persona podría estar abatiendo jabalíes en el interior del acotado sin la preceptiva autorización del titular.

Ante estos hechos, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil de Rute se desplazó al lugar indicado, donde, tras comprobar la veracidad de la denuncia, inició las gestiones necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la identificación del presunto autor. Noticia Relacionada Abierta la temporada de caza mayor que se prolongará hasta febrero de 2026 S. A. Las especies que podrán cazarse serán el ciervo, gamo, muflón y jabalí Las investigaciones permitieron confirmar que el individuo había abatido al menos un jabalí dentro del coto, del cual no era socio, y sin contar con el permiso correspondiente. Además, los agentes pudieron saber que esta persona presuntamente realizaba los disparos desde larga distancia, utilizando dispositivos de visión nocturna y abandonando los animales abatidos en el terreno. Según varios testigos, el investigado habría practicado la caza furtiva de manera reiterada, siendo conocido este comportamiento por algunos socios del coto. El investigado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión