La Guardia Civil investiga a un vecino de Priego de Córdoba por caza furtiva de jabalíes

El sospechoso presuntamente abatía animales sin autorización y utilizando visión nocturna en un coto de caza

Las lluvias y la falta de enfermedades auguran una buena campaña de caza mayor en Córdoba

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de Priego de Córdoba como presunto autor de un delito contra la flora y fauna por practicar la caza ilegal de jabalíes en un coto sin autorización.

La investigación se inició tras la denuncia presentada ... por el representante de un coto de caza situado en la zona sur de la provincia, quien alertó de que una persona podría estar abatiendo jabalíes en el interior del acotado sin la preceptiva autorización del titular.

