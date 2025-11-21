Suscríbete a
tribunales

La Guardia Civil investiga una agresión a un niño de 13 años por otro alumno de un colegio en La Guijarrosa

La Fiscalía analiza testimonios y documentación del colegio tras la denuncia de la familia por la agresión ocurrida a finales de octubre

Dos menores en una céntrica plaza durante un recreo del IES en Córdoba
ABC Córdoba

Córdoba

La Guardia Civil ha remitido a la Fiscalía de Menores las diligencias de investigación sobre la denuncia por la agresión sufrida por un niño de 13 años de edad por parte de otro menor alumno del mismo colegio del municipio cordobés de La ... Guijarrosa, tras una discusión relacionada con un cuento en el que el menor denunciado supuestamente profiere ofensas sobre él, durante la noche del día 31 de octubre.

