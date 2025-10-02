Suscríbete a
ABC Premium

Sucesos

La Guardia Civil detiene en Antequera al presunto autor del último tiroteo en Puente Genil con dos heridos

Llevaba varias semanas localizado por los agentes que seguían con la investigación abierta desde que se produjeran los hechos el 8 de septiembre

Puente Genil bajo el asedio del narco: tiroteos, clanes y alarma social

Dos agentes de la Guardia Civil vigilan la barriada Juan Rejano de Puente Genil
Dos agentes de la Guardia Civil vigilan la barriada Juan Rejano de Puente Genil Rocío Díaz

Rocío Díaz

Puente Genil

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este jueves a un hombre en Antequera como presunto autor de los disparos que dejaron a un varón y una mujer heridos por arma de fuego el pasado 8 de septiembre durante una ... trifulca familiar en la barriada Juan Rejano de Puente Genil. De momento se desconocen más datos y si el detenido está ya en dependencias policiales de la localidad pontana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app