La Guardia Civil detiene en Antequera al presunto autor del último tiroteo en Puente Genil con dos heridos

La Guardia Civil ha detenido en la mañana de este jueves a un hombre en Antequera como presunto autor de los disparos que dejaron a un varón y una mujer heridos por arma de fuego el pasado 8 de septiembre durante una ... trifulca familiar en la barriada Juan Rejano de Puente Genil. De momento se desconocen más datos y si el detenido está ya en dependencias policiales de la localidad pontana.

Según ha podido saber ABC, los agentes han podido detener al presunto autor después de haberlo localizado hace unas semanas en la investigación abierta por unos hechos que despertaron mucha preocupación en Puente Genil y las críticas del propio alcalde, Sergio Velasco, pidiendo más efectivos en la zona por las peleas entre narcos que empiezan a repetirse con frecuencia.

El origen de la disputa pudo estar en desavenencias entre dos primos tras una partida de cartas. Uno de los heridos se desplazó por sus propios medios al hospital del municipio, aunque posteriormente fue evacuado, así como la otra persona herida, al Hospital Universitario Reina Sofía.