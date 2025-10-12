Suscríbete a
ABC Premium

actos virgen del pilar

La Guardia Civil celebra el día de su Patrona: más de 70 operaciones con éxito y 1.628 detenidos

El coronel Clemente destaca en el balance operativo con un ocho por ciento más de detenciones y un 53% de esclarecimientos

La Guardia Civil desfilará este domingo en la avenida Medina Azahara de Córdoba

El Día de la Patrona de la Guardia Civil, en imágenes

El coronel Ramón María Clemente en los actos de la Patrona en el acuartelamiento de La Victoria
El coronel Ramón María Clemente en los actos de la Patrona en el acuartelamiento de La Victoria rafael carmona
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con el izado de la bandera de España en patio central de la Comandancia de Medina Azahara ha comenzado este domingo el acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. El evento ha estado presidido ... por el coronel Ramón María Clemente, jefe de la Comandancia de Córdoba y la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López, además de representantes de las principales instituciones civiles y militares de la provincia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app