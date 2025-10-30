Suscríbete a
ABC Premium

Salud

Guadalcázar, bajo alerta por la detección de mosquitos portadores del virus del Nilo

Las trampas de la Diputación de Córdoba situadas a menos de 1,5 kilómetros del núcleo urbano han dejado constancia

Salud confirma el primer caso de virus del Nilo en humanos en Andalucía este año

Una fuente con agua estancada en una localidad cordobesa
Una fuente con agua estancada en una localidad cordobesa Álvaro Carmona

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio cordobés de Guadalcázar tras la detección de mosquitos culex pipiens portadores del virus del Nilo occidental (VNO) en una trampa del sistema de vigilancia entomológica de la ... Diputación de Córdoba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app