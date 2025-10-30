Guadalcázar, bajo alerta por la detección de mosquitos portadores del virus del Nilo

La consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta el municipio cordobés de Guadalcázar tras la detección de mosquitos culex pipiens portadores del virus del Nilo occidental (VNO) en una trampa del sistema de vigilancia entomológica de la ... Diputación de Córdoba.

Este hito está situado a menos de 1,5 kilómetros del núcleo de la población. De este modo, la localidad permanecerá en situación de área en alerta también hasta el 26 de noviembre, según la Junta de Andalucía.

La red de vigilancia y control ha capturado también mosquitos con VNO en trampas situadas a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población del municipio sevillano de Utrera, que permanecerá en nivel alto, y nuevamente en el de Benacazón, que también mantendrá el nivel de riesgo alto.

Vigilancia reforzada

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado este jueves en Comisión Parlamentaria de que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) ha confirmado el segundo caso de fiebre del Nilo occidental (FNO) en la comunidad autónoma esta temporada y estudia un nuevo caso de una persona hospitalizada en el Hospital Universitario Virgen Macarena.

Ante el incremento de positividades detectado estas semanas de octubre, Sanz ha insistido en pedir tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía no relajarse en la adopción de medidas de protección y prevención y subraya que cada acción local tiene un efecto directo en la protección de toda la comunidad.

En este sentido, el titular de Sanidad ha anunciado que la Consejería «mantendrá una red de trampas centinelas también durante todo el otoño y el invierno para continuar con la vigilancia entomológica», ya que «las altas temperaturas de las últimas semanas han favorecido que continúe la circulación de mosquitos».