Nace el 'Grupo Rayo' de la Policía Local de Córdoba para dotar de más agentes al distrito Sur

El Ayuntamiento de Córdoba aumenta la dotación de efectivos de la Policía Local que actuarán a diario en el distrito Sur. Este refuerzo policial del 33 por ciento supone también la creación del Grupo Rayo, como equipo destinado íntegramente a controlar la seguridad ... en los barrios de la otra orilla del río.

Noticia Relacionada La Policía Local formará a 40 agentes como tutores de los colegios de Córdoba Juan Carlos Jiménez El Ayuntamiento lanza dos cursos para ampliar la red de especialistas educativos y atender la demanda de los centros

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado, este miércoles en una rueda el aumento del personal destinado a este distrito en ocho efectivos más para los turnos de tarde y noche, que es «cuando se producen la mayor parte de las infracciones» en esta zona.

La dotación pasa de los 24 policías locales que actualmente se encargan del dispositivo de seguridad en el barrio por cada turno a convertirse en 32 efectivos policiales municipales en cada turno. El incremento de estos ochos efectivos para el turno de tarde y noche se traduce en que habrá cinco policías más en las calles, un mando extra y dos efectivos dedicados a las tareas administrativas de este área, según ha explicado Bellido.

Los motivos del refuerzo de policías

Los motivos de este refuerzo de la Policía Local en el distrito Sur y la creación de una nueva unidad específica para estos barrios está justificada, según el alcalde de Córdoba, por dos motivos: «Aquí se dan los dos supuestos necesarios para ello, que son un incremento de la sensación subjetiva de inseguridad de los vecinos y también que los datos demuestran que ha habido un aumento de las infracciones en este distrito».

Bellido, en este contexto, ha recordado que la posibilidad de realizar este refuerzo con el Grupo Rayo en el distrito Sur se debe a que «ahora, con el aumento de la plantilla de la Policía Local que se está realizando, podemos dedicar más recursos a estas zonas». A la vez, ha aclarado que las funciones a las que se someterán, lógicamente, son las propias de las competencias del Cuerpo municipal: «Tráfico, suciedad, botellones y gamberrismo en general».

El distrito Sur no es el único específico que se ha reforzado. El Ayuntamiento de Córdoba también ha aumentado el número de policías locales destinado al Casco Histórico, con el Grupo Guardián, y en el Sierra-Norte, «donde una oleada de robos» en viviendas les hizo «reforzar la seguridad con un dispositivo conjunto con la Policía Nacional con efectivos de incógnito».

Noticia Relacionada La Policía Local 'caza' a cinco carteristas en la zona del casco histórico ABC Córdoba Los presuntos delincuentes han sido identificados y la mayoría pertenece a bandas itinerantes que llegan desde Fuengirola

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, ha apuntado que la creación de esta nueva unidad para el distrito Sur y el aumento de los policías destinados a este área de la ciudad tiene como objetivo «aumentar la calidad de vida de los ciudadanos».

Por último, el presidente del distrito Sur, Juan Moreno, ha asegurado que «estamos satisfechos» de que «el alcalde» haya actuado después «de diez jueves seguidos» con protestar para mejorar la seguridad. En este caso, ha matizado que «lo que queremos es que se cumplan las ordenanzas municipales, y que se cumplan igual en El Brillante que en el Sector Sur».