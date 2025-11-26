Suscríbete a
Nace el 'Grupo Rayo' de la Policía Local de Córdoba para dotar de más agentes al distrito Sur

El alcalde anuncia un incremento del personal del 33 por ciento para reforzar la seguridad

Policías locales junto a sus vehículos
Policías locales junto a sus vehículos Ángel rodríguez
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba aumenta la dotación de efectivos de la Policía Local que actuarán a diario en el distrito Sur. Este refuerzo policial del 33 por ciento supone también la creación del Grupo Rayo, como equipo destinado íntegramente a controlar la seguridad ... en los barrios de la otra orilla del río.

