SP Group da el segundo paso para ampliar su almacén y su producción con una nueva nave de 8.000 metros cuadrados

La empresa cordobesa SP Group (SPG), dedicada a la fabricación de plástico con sede principal en la localidad de Villarrubia (más otra nave en Espiel y una más en Francia), ha dado otro paso en su proyecto de ampliación con una nueva nave ... de 8.000 metros cuadrados en los terrenos adyacentes a su sede actual.

SPG (antes Plastienvase) ha solicitado la calificación ambiental para la construcción de una nueva nave a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que ya admitió a trámite su proyecto de ampliación en el mes de mayo y del posteriormente desistió en junio por motivos técnicos. Finalmente, SPG ha vuelto ha impulsarlo al encontrar la fórmula para que prospere.

En concreto, SP Group planea la construcción de una nueva nave para aumentar el almacén y también la zona de producción. Para ello, la sociedad que se lidera su patrimonio, Bernacor, ha dado un nuevo paso al frente que la actividad, de Plastienvase, crezca.

El nuevo almacén para acumular materias primas y producir más plástico para sus clientes se realizará sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados anexas a su sede principal en Villarrubia, que compró recientemente. Allí, proyecta una nave de casi 8.000 metros cuadrados.

Detalles de la nave

El expediente de calificación ambiental se encuentra actualmente durante la fase de exposición pública, por un plazo de 20 días. Tras las posibles alegaciones, Urbanismo tendrá que dar una respuesta a SP Group sobre su autorización ambiental.

SPG tiene previsto construir la nave en Villarrubia con una altura de 12,5 metros, mientras que podría tenerla lista en un plazo de apenas seis desde que obtenga todos los permisos necesarios para poder comenzar la obra de construcción. En la presentación inicial para su admisión a trámite, SPG estimó la inversión para su nueva nave en 5 millones de euros.

SP Group dispone actualmente de casi 700 trabajadores, de los que el 70 por ciento son de Córdoba. La empresa cordobesa completó el ejercicio 2023 con 182 millones de facturación. SPG cerró el pasado ejercicio 2024 con 188 millones de facturación total, casi un tercio de la misma dedicada a la exportación.

De hecho, la firma cordobesa, en el último ejercicio, ha dado otro salto cualitativo en sus frentes de producción, adentrándose en el campo farmaceútico. Para ello, la compañía ha comprado Rotor Print, movimiento que considera «estratégico» y se supone una firma especializada en el packaging para este sector sanitario. Esta firma produce envases listos para proteger el contenido de la exposición a elementos externos como el oxígeno, la humedad, la luz o la contaminación.