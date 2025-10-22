Suscríbete a
SP Group da el segundo paso para ampliar su almacén y su producción con una nueva nave de 8.000 metros cuadrados

En los terrenos adyacentes a su ubicación actual se construirá una nueva edificación en un plazo de seis meses desde que obtenga todos los permisos

SP Group avanza en su expansión en Córdoba: nuevos proyectos de producción y empleo en Villarrubia

Rebovinadora en el interior de la planta de SP Group en Córdoba
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

La empresa cordobesa SP Group (SPG), dedicada a la fabricación de plástico con sede principal en la localidad de Villarrubia (más otra nave en Espiel y una más en Francia), ha dado otro paso en su proyecto de ampliación con una nueva nave ... de 8.000 metros cuadrados en los terrenos adyacentes a su sede actual.

