Los grandes sectores de actividad dejan un julio de récord con 146.232 ocupados en Córdoba

El empleo sigue registrando datos positivos en la capital. De hecho, en julio volvió a romper el récord de ocupados en ese mes. El aumento fue superior al 2%, empujado por el buen comportamiento de la inmensa mayoría de los sectores de peso en el mercado de trabajo local.

De acuerdo a los datos que acaba de facilitar la Seguridad Social, a fecha del último día de julio -ofrece los indicadores de los municipios con esa referencia temporal y, a diferencia de lo que sí hace con las provincias, no da la media mensual que es un termómetro más estable-, en la ciudad de Córdoba se contabilizaban 146.232 personas con trabajo. Es la cifra más alta al cierre del séptimo mes del ejercicio de la serie histórica -se inicia en 2003-. En los últimos cinco años, se han encadenado nuevas plusmarcas.

Respecto a la misma fecha de 2024 y por lo tanto anterior récord (entonces eran 143.130), la cifra de afiliados a la Seguridad Social experimentó un alza del 2,2% (+3.102). Pese a ser una evolución positiva, hay que advertir que el aumento interanual es más modesto que el que se dio en 2024 en el mismo momento. Entonces, julio se saldó con una subida de los afiliados del 3%.

Habrá que ver cuál es la evolución del mercado de trabajo en la capital en los próximos meses pero distintos factores pueden configurar una ralentización. Por un lado, los altos niveles de empleo que se están alcanzando hacen que cada vez sea más complicado que se den subidas potentes de la ocupación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta un factor inquietante. El servicio de estudios de Unicaja en su último informe ha advertido de que la marcha de la economía se está enfriando, lo que no ayuda a la creación de puestos de trabajo. Sus estimaciones son que el PIB de la provincia -la capital es su motor- siga al alza pero no con la intensidad con la que progresó en 2024. Entonces, creció en torno al 2,7%, de acuerdo a los cálculos del Instituto de Estadística de Andalucía.

La economía fue mejorando su marcha a lo largo del pasado ejercicio y superó con creces el aumento moderado de 2023: +0,5%. Sin embargo, en 2025, el crecimiento esperado por dicho servicio de estudios es del 1,8%. Dentro de Andalucía, Córdoba, igualada con Huelva, sería la provincia donde menos engordaría el PIB -en todas, habría evolución positiva-. La subida regional sería del 2,5%.

Por regímenes, el general siguió siendo el gran pilar del mercado de trabajo de la capital y el que ejerció de locomotora de su crecimiento. En los últimos 365 días, el número de asalariados saltó de 119.127 a 122.367. Al cruzar ambos datos, se obtiene un crecimiento del 2,7% (+3.240). Por el contrario, el otro gran grupo de afiliados a la Seguridad Social existente por estos lares, el de los autónomos, experimentó una pequeña bajada. A fecha del último día de julio, había 19.490 trabajadores por cuenta propia. Eran 53 menos (-0,3%).

Si se baja al detalle de analizar los grupos de ocupación que más trabajadores aglutinan en nuestra urbe, entre los que mayor número de afiliados contabilizan, la evolución fue positiva. Así, las actividades sanitarias contabilizaron 17.679 ocupados al echar la persiana el séptimo mes. Esa cifra implicó un aumento interanual del 1,9%.

Subida en hostelería

El comercio al por menor -otro de los grandes bastiones del mercado de empleo local- acabó julio con 15.462 personas dadas de alta en la capital en la Seguridad Social cuando en idéntico momento del pasado año contabilizó 15.321. Es decir, se produjo un aumento del 0,9% (+141).

La educación también se anotó subida, y fue intensa: +2,7%. De 12.283 ocupados saltó a 12.615. Dentro de las grandes ocupaciones, por último, los empleados de las Administraciones públicas (excluidos los que ya citados en otros campos) se elevaron a 10.383, cifra que implicó un aumento interanual del 1,1% (+113).

Imagen de una joyería en el Casco de Córdoba valerio merino

Eso sí, entre la quincena de grupos de ocupación analizados, el incremento más potente lo protagonizaron las actividades de construcción especializada (incluye a electricistas o fontaneros), que se plantaron en una subida del 5,4%, doblando cómodamente el incremento medio registrado. De 4.141 personas con empleo en este tipo de trabajos se saltó a 4.366 (+225).

Y el otro gran grupo de la construcción: el de los trabajos para la ejecución de edificios (tanto residenciales como los que no lo son) también se anotó subida, pero mucho más modesta: +0,9%, y alcanzó 2.589 efectivos.

Inmediatamente por detrás se queda el incremento experimentado en los empleados en los trabajos de servicios sociales sin alojamiento (corresponde a quienes se dedican a atender a mayores o personas con discapacidad, así como a otros colectivos). Se elevaron un 4,5% tras contabilizarse, en números redondos, dos centenares más y quedar así su cifra en 4.786.

Hay que reseñar que también tuvo un aumento fuerte, aunque sin llegar a la intensidad del anterior, los trabajadores de asistencia en establecimientos como residencias. Protagonizaron un incremento del 3,1%: de sumar 2.148 pasaron a ser 2.214. Tras ambas subidas, hay un fenómeno cada vez más presente en Córdoba, igual que en toda España. La población mayor es cada vez más numerosa. Eso provoca que la necesidad de cuidados para ellos crece cada vez más.

El tercer mayor incremento porcentual lo protagonizó el segmento de la venta y reparación de vehículos. Pasó de 2.702 afiliados a la Seguridad Social a 2.804, lo que se tradujo en una subida del 3,8%.

Entre los colectivos que más trabajadores aglutinan, hay que reseñar igualmente el buen comportamiento de la actividad de transporte terrestre: abarca el desplazamiento de pasajeros y el de mercancías -este último es un sector pujante por estos lares-, pero también el transporte de gases, líquidos o agua por tuberías. Su aumento fue del 3,4% y al cerrar julio quedó cerca de los 4.100 efectivos.

Otro de los puntales del mercado de trabajo local, la hostelería, también tuvo una evolución al alza, aunque se quedó por debajo del incremento medio de nuestra urbe. Se anotó una subida del 1% tras pasar de 8.763 ocupados a 8.851.

Eso sí, hubo también grupos importantes del mercado de trabajo cordobés que saldaron los últimos 365 días en negativo. La bajada más llamativa fue de las empleadas del hogar: de registrarse 2.583 afiliadas a la Seguridad Social menguaron a 2.442. Es decir, la caída fue del 5,5% (-141).

El comercio al por mayor también vio reducirse su listado de efectivos. En su caso, la bajada fue del 2,3% -de 5.517 se pasó a 5.390-. Menor descenso, pero también caída, experimentó la cifra de quienes se dedican a la prestación de servicios a edificios (es el caso de la limpieza o las tareas de jardinería). En este caso, al bajar la persiana julio, su cifra de integrantes fue de 5.750, un 0,6% menos que un año antes.