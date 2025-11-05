Suscríbete a
ABC Premium

cultura

La gran muestra sobre Egipto en Córdoba al detalle: de un envolvente audiovisual a maquetas en tres dimensiones

La exposición se acompañará de un ciclo con conferencias de expertos nacionales internacionales y habrá visitas guiadas

Nacer y crecer en el antiguo Egipto: el Ayuntamiento de Córdoba prepara una gran exposición en dos sedes

El cristianismo más antiguo vuelve a emerger en Córdoba con la exposición 'Cambio de era'

Imagen de una de las piezas solicitadas para la exposición
Imagen de una de las piezas solicitadas para la exposición abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La gran exposición 'El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto', organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, se aproxima. Y, a la espera de que se realice su presentación oficial, acaban de conocerse muchos detalles de ella gracias ... a la activación de su web. ABC resume en esta información todo lo que se sabe ya de esta gran muestra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app