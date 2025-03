Gonzalo Ortega, fiscal decano de Lucena: «Los casos de violencia de género siguen en aumento»

—Ha sido nombrado por la Fiscalía de Córdoba fiscal decano de la sección territorial de Lucena ¿Cómo se encuentra judicialmente esta demarcación?

—Llegué a Lucena en enero del 2020 procedente de la Fiscalía Provincial de Cádiz. Los delitos más habituales en esta demarcación son los relacionados con la Violencia de Género y contra la Seguridad del Tráfico. También delitos contra el Patrimonio, y los menos, diría que los de Tráfico de Drogas.

—¿Cuál es la situación en cuanto a medios personales y materiales?

—Es evidente que hace falta más personal. Somos cuatro fiscales para cuatro partidos judiciales y ocho juzgados, y cada uno es juzgado mixto, es decir, que aborda asuntos tanto de Civil como de Penal. Entonces, es evidente que estamos un poco cortos de personal porque además, estamos en la Audiencia de Córdoba.

—¿Qué diferencia hay entre trabajar como fiscal en la capital o en Lucena?

—La principal diferencia es que en Lucena los fiscales estamos constantemente de guardia de lunes a viernes y en cualquier momento del día puede sonar el teléfono; eso sí cambia porque en la capital no es tanto así; además el trato es más personal. Evidenemente, Lucena es también un pueblo grande, pero aún se puede notar esa cercanía propia de unos vecinos.

—Ha sido fiscal delegado de Violencia de Género en Réus (Barcelona) ¿Qué valoración hace de la ley del «Sí es sí»?

—Aunque he visto casos en Cádiz y era delegado de Violencia en Barcelona, en la Fiscalía de Córdoba se creó un grupo de trabajo para la revisión de sentencias tras la publicación de la ley de «si es sí», pero yo no tenía ahí una función designada. Lo que sí creo viendo lo que ha ocurrido con la elimiminación de la diferencia entre delitos de agresión sexual y abusos es que el límite inferior ha permitido estas rebajas de condena a la baja. Yo creo que podría haberse hecho mejor esta ley desde el principio.

–Los casos de Violencia de Género siguen creciendo según la última memoria de la Fiscalía ¿Cree que es así?

—Está claro que ahora ha habido un incremento de casos de Violencia de Género, lo veo en los juzgados de los que soy fiscal, en Lucena 1 y Lucena 2. Cada día hay mínimo un caso o dos de violencia en la guardia. Y además en los chicos de 18, 19 o 20 años con relaciones de pareja estos casos de maltrato van aumentando. La solución que hay está basada en la educación porque hay que ir intentando avanzar pero son un tipo de medidas que no dan resultado a corto plazo. A esto se une que es complicado en una relación de pareja que la mujer víctima de Violencia de Género dé el paso de denunciar. Hay que intentar dar todos los medios posibles para que se atrevan a denunciar pero es un paso importante de la educación y después usar todos los medios personales y materiales que tengo para intentar evitar estos delitos.

—¿Qué otros delitos han aumentado en esta demarcación del sur?

—En Lucena ha habido un incremento de la delincuencia en torno a un 24 por ciento este año, sobre todo, en delitos contra el Patrimonio, en robo con fuerza. Se trata, mayoritariamente, de robos en establecimientos públicos aunque también ha habido algunos en casa habitada pero no es lo habitual.

—¿Actúan en grupos organizados?

— No, por regla general son vecinos o de zonas próximas escasamente organizados. No son grupos criminales; salen dos o tres y suelen ser delincuentes comunes que deciden robar un establecimiento. Hay otros robos como de aceituna de rebusca sobre todo por extranjeros que no saben que eso en Córdoba está prohibido sin permiso del propietario.