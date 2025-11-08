Gonzalo García, entrenador del Coto Córdoba: «Estoy en una ciudad que apuesta por el baloncesto»

El baloncesto en Córdoba esta empezando a gozar de buena salud gracias al Coto Córdoba Club de Baloncesto. Con cinco victorias en sus cinco primeros partidos en Segunda FEB, tercer escalón del baloncesto profesional en España, esto ha permitido que el equipo blanquiverde sea ... primero en el Grupo Oeste. A pesar de la profunda reestructuración que ha vivido la entidad tras la llegada de Rafael Blanco como nuevo presidente, estos cambios han impulsado al Coto Córdoba a dar un paso adelante en la pista y mostrarse superior a sus rivales.

Con una plantilla renovada, el club también confirmó este verano la incorporación de Gonzalo Rodríguez Palmeiro (Santiago de Compostela, 1975), entrenador con experiencia en la ACB tras catorce años como asistente en el Obradoiro. Con este comienzo fulgurante, el técnico repasa junto a ABC las claves de este reciente éxito.

-Cambia el norte de España por el sur, ¿cómo está siendo su adaptación a Córdoba?

Viví tres años en Murcia, dos entrenando a Balneario de Archena y uno mi primera experiencia como entrenador asistente en la ACB en lo que ahora es UCAM Murcia. La aclimatación en la ciudad es buena porque los lugares los hacen las personas y me están tratando tan bien que estoy muy a gusto.

-En lo deportivo, el Coto Córdoba anunció dentro del comunicado de su fichaje en este verano que se hizo un gran casting de entrenadores, ¿cómo valora esta confianza que ha demostrado el club hacia tu persona y cómo te estás sintiendo con el apoyo que te están brindando?

-La confianza la siento desde el principio. Evidentemente, los resultados nos reafirman, nos dan más crédito o menos crédito, pero yo creo que lo más importante es que tenían claro qué tipo de entrenador fichaban y en eso se basó su apuesta. Me demostraron desde el primer día que confiaban en mí y, hasta donde yo conozco, siguen haciéndolo.

-Precisamente, uno los factores de esa confianza radica en su amplia experiencia dentro de los banquillos ya que con esta etapa ha estado en todos los escalones del baloncesto español profesional, ¿cómo afronta esta nueva etapa?

-Esta es mi temporada treinta y uno como entrenador de baloncesto. Los últimos dieciocho han sido en baloncesto profesional y, de estos dieciocho, catorce han sido como asistente. Esa experiencia es la que te permite quizá anticipar y afrontar situaciones con más conocimiento y con más tranquilidad. Esta es una época muy ilusionante para mí, ya que este es un reto muy bonito. Estoy en una ciudad que apuesta por el baloncesto, un club que quiere ser referente en la provincia y todo ello con un grupo de gente con muchas ganas de hacer las cosas muy bien, de crecer y de construir. Para eso estoy aquí.

-En los años más recientes, Córdoba nunca había tenido un equipo referente en una categoría tan alta como es la Segunda FEB, ¿qué sensaciones le transmite este hecho?

-Desde el club, lo que me transmitieron desde el primer día y lo que pude comprobar en persona una vez que estuve aquí es su ilusión. Esta es una ciudad que tiene mucha tradición de baloncesto al ser una cuna de grandes entrenadores. Espero que poco a poco aunemos esas aficiones que cada una pertenecía a su equipo y que en algún momento sientan que el CCB es el equipo de todos y para todos.

-Una de las grandes novedades es la creación del equipo filial en Lucena para fomentar el talento territorial y permitir que varios jugadores puedan entrar en dinámica de primer equipo, ¿cuál es su valoración de este nuevo proyecto?

-Nos están ayudando mucho porque en la primera parte de la semana podemos disponer de un gran número de jugadores. Tienen una capacidad fantástica para ayudarnos a entrenar y eso nos posibilita poder entrenar con muchísimo ritmo, con muchísima intensidad y hacer ejercicios que con una plantilla de diez, once, o doce jugadores no te lo permite hacer. Nos está permitiendo elevar muchísimo nuestro nivel de entrenamiento y eso se refleja en el partido.

En la plantilla, el club ha realizado una gran remodelación ya que, respecto a la temporada pasada, sólo quedan dos jugadores (Gonzalo Orozco y Fernando Bello), ¿qué valoración da del mercado realizado?

-Cuando abordan mi fichaje me comentan que ya hay dos jugadores cerrados su renovación, lo cual me gusta mucho porque estoy muy contento con ambos. A partir de ahí empezamos a construir sobre una base muy sólida y con unas opiniones y creencias muy compartidas. Yo transmití lo importante que es para mí la persona, el cómo es el jugador e hicimos una tarea ardua de filtrar información. Queremos que nuestro equipo se construya alrededor de ciertos valores como pueden ser el trabajo, la ambición, el querer formar parte de un colectivo y poner los intereses del equipo por delante.

Gonzalo García durante un entrenamiento de esta temporada Coto Córdoba CB

-¿Cómo ha logrado transmitir esos valores en una plantilla con tantas nacionalidades y con diversos lugares de procedencia?

-Hay valores del ser humano que trascienden a las culturas y a las personalidades, y el deporte es un ámbito en el cual estos valores se pueden vivir de forma clara. En el estilo de juego también se ve eso, porque somos un club que queremos jugar en equipo, que creamos ventajas de forma que todo el mundo participe en el ataque, que construimos una defensa en la cual el esfuerzo colectivo es muy importante. Si tú fichas jugadores de un perfil muy individualista, es muy complicado hacerles entender que es necesario jugar en equipo, porque la naturaleza de este deporte nace de este factor.

-¿Qué papel toman en este sentido los hermanos Orozco como únicos representantes de Córdoba en el vestuario?

-Estoy muy contento con los dos porque no es nada fácil ser profeta en tu tierra. Muchas veces se tiende a juzgar de una manera más dura al que es de la propia ciudad que al que viene de fuera. Son dos jugadores que al margen del rendimiento deportivo, que está siendo muy bueno, también su día a día es muy positivo. Encarnan unos valores que nosotros queremos transmitir.-

-¿Hay alguna noticia sobre el último fichaje que puede acometer el club? ¿Qué perfil buscas?

-El club está constantemente en el mercado porque en cualquier momento de la temporada se puede tener la mala suerte de tener una lesión. Ahora mismo tenemos en nuestro roster lugar para un jugador más, pero no tenemos ninguna prisa, no es una necesidad acuciante y si en algún momento el mercado nos ofrece algo que nos mejore y que complemente lo que tenemos, pues bienvenido sea.

-Respecto al primer año, los inicios han sido bastante calcados, pero el ritmo fue decayendo, ¿cuáles son las claves para mantener este buen arranque y no repetir los mismos errores?

-La principal es no prestar ninguna atención al resultado. Siempre les digo a los jugadores que es lo que menos nos debe importar porque el resultado es una consecuencia, no debe ser eso que persigues constantemente. Si estuviéramos constantemente pendientes de ganar, de que vamos primeros, al final la atención se desvía y dejas de pensar que lo verdaderamente importante es la mejora del equipo. A veces haces muchas cosas bien y el rival las hace mejor que tú, te ganan y no quiere decir que te hayas equivocado tú. Entonces yo por eso intento evitar el estar tan pendiente de que si vamos primeros o segundos.

-¿Este discurso también aplica a la reciente eliminación de Copa España ante el CB Morón? ¿cómo se encuentra el vestuario?

-Nosotros afrontamos ese partido en las mejores condiciones posibles, teniendo en cuenta que era un partido entre semana. No hicimos las cosas suficientemente bien, o el rival las hizo mejor que nosotros, y nos ganaron. Hemos analizado lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y seguimos avanzando sin darle demasiadas vueltas.

-¿Cuál es la pizarra de Gonzalo García? ¿Qué Coto Córdoba quiere ver sobre la pista?

-Soy defensor del estilo del equilibrio. Equilibrio entre el juego interior y el exterior, entre correr y jugar 5x5, el atacar bien y defender bien. Hemos intentado hacer una plantilla que tenga un poco de todo, pues no nos preocupamos de tener bases diferentes o aleros diferentes entre sí. Al final lo que te marca el estilo de juego no es lo que el entrenador quiera, son las características de los jugadores. Se trata de aprovechar muy bien sus cualidades y de intentar tapar un poco aquellas cosas que no hacen tan bien, eso es lo que marca el estilo. Nuestro baloncesto se basa en que todos los jugadores colaboren en construir las ventajas ofensivas y en neutralizar las del rival.

-Dentro del papel del equipo, Ja'Monta Black es el máximo anotador del equipo con 15,6 puntos de media en liga, ¿qué puede decir sobre su gran capacidad de anotación?

-Cuando tienes un jugador que evidentemente tiene facilidad para meter puntos es lo que más se percibe, pero defensivamente y en su día a día está haciendo un trabajo buenísimo. Puede destacar más o menos, pero siempre va a ser en función de los compañeros que tiene al lado, porque cuando Ja'Monta mete triples ha habido alguien que le ha pasado muy bien y otro que le ha bloqueado mejor. Evidentemente, hay jugadores que tienen más capacidad anotadora que otros, pero la forma en la que anotamos puntos es mediante el trabajo colectivo.

-La siguiente cita es contra el Logrobasket, ¿cómo ve al equipo tras sumar 5 victorias consecutivas en liga?

-La primera parte de la semana la dedicamos única y exclusivamente a nuestra mejora, sobre todo nos centramos en aquellas cosas que no nos han salido tan bien, y en la segunda parte de la semana ya nos centramos más en el rival y en neutralizar sus cosas. La filosofía que le traslado siempre a los jugadores es que no nos paramos a pensar ni en la racha de victorias que llevamos nosotros o en la del rival. Hayamos ganado o perdido, todos los partidos los tenemos que preparar con la misma seriedad y el mismo trabajo.

-A nivel personal, cuáles son las aspiraciones de Gonzalo García cuando finalice esta temporada?

-Aunque suene a un tópico, la vida me ha enseñado, a veces de forma agradable y a veces de forma menos agradable, que lo único que tenemos es el día a día. Hoy estoy aquí en mi despacho preparando el partido, analizando nuestro juego y no pienso más allá que el día de hoy.