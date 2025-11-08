Suscríbete a
baloncesto

Gonzalo García, entrenador del Coto Córdoba: «Estoy en una ciudad que apuesta por el baloncesto»

El experimentado técnico compostelano espera que el club blanquiverde pueda unir aficiones para que el Córdoba Club de Baloncesto sea el equipo «de todos y para todos»

Rafael Blanco, presidente del Coto Córdoba: «Queremos llegar a lo más alto del baloncesto español»

El entrenador Gonzalo García durante un partido de esta temporada
El entrenador Gonzalo García durante un partido de esta temporada Juan Flores

Daniel Aragón

Córdoba

El baloncesto en Córdoba esta empezando a gozar de buena salud gracias al Coto Córdoba Club de Baloncesto. Con cinco victorias en sus cinco primeros partidos en Segunda FEB, tercer escalón del baloncesto profesional en España, esto ha permitido que el equipo blanquiverde sea ... primero en el Grupo Oeste. A pesar de la profunda reestructuración que ha vivido la entidad tras la llegada de Rafael Blanco como nuevo presidente, estos cambios han impulsado al Coto Córdoba a dar un paso adelante en la pista y mostrarse superior a sus rivales.

